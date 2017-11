Boeken maar: binnenkort vlieg je een stuk goedkoper naar New York

Staat New York ook altijd al op je reisbucketlist, maar vind je zeshonderd euro voor een ticket te duur? Dan kunnen we je blij maken. Of althans, niet wij, maar vliegtuigmaatschappij WOW. Vanaf volgend jaar biedt zij vliegtickets naar New York aan, die onze portemonnee een stuk leuker vindt.

De IJslandse vliegtuigmaatschappij vliegt vanaf 26 april 2018 voor nog geen 350 euro van Amsterdam Schiphol naar New York JFK. Zeven keer per week zal er een vliegtuig opstijgen en met een uurtje overstap ben je binnen elf uur in The Big Apple. Wie ook IJsland aan wil doen kan er zonder extra ticketkosten een paar dagen verblijven.

Een retour naar New York heb je al vanaf 335 euro, een enkeltje kost je 129 euro. Let op: de prijs is exclusief maaltijd en ruimbagage.

Wij gaan ons tripje alvast plannen.

Bron LINDA.nieuws | Beeld Sanoma Beeldbank