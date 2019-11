De leukste tips in Bremen volgens een local

Stewardess Marie-Cécile Blauw (27) woonde zes jaar in Bremen. Ze heeft haar hart verpand aan de Duitse stad, die bekendstaat om zijn sprookjesachtige karakter en unieke mix van middeleeuwse pracht en moderne hotspots.

Wat maakt je fan van Bremen?

‘Het is een mooie stad, waar je het hele jaar leuke dingen kunt doen.

Je kunt in korte tijd naar verschillende locaties hoppen om met vrienden af

te spreken, even te relaxen, te barbecueën of bier te drinken aan de rivier de Weser. In de winter is er een mooie kerstmarkt in het centrum en bij de Schlachte, de boulevard langs de Weser. Bremen heeft een kleine luchthaven, daarvandaan ben je in

no time in het centrum.’

Hoe kwam je er precies terecht?

‘In april 2013 ben ik er vanuit Veendam naartoe verhuisd voor mijn werk als stewardess. Ik had vaak stand-by diensten waardoor ik binnen een uur op mijn werk moest zijn. De luchtvaartmaatschappij is uiteindelijk failliet gegaan en inmiddels werk ik voor Swiss International Air Lines op de luchthaven in Zürich.’

In welke wijk woonde je?

‘Het laatste jaar in de Neustadt, vlak

bij het vliegveld en het stads centrum. Die wijk is heel populair en er zijn veel leuke bars en restaurantjes. In

deze wijk woonden ook veel collega’s en een goede vriendin was m’n buurvrouw, dat was superleuk.’

Marie-Cécile beste tips:

Feesten in Beck’s Brewery: ‘Dit jaar heb ik een rondleiding gehad in bierbrouwerij Beck’s en dat was verrassend leuk! Je leert er alles over het productieproces van bier en de lokale Beck’s-varianten. Want zeg je Duitsland, dan zeg je bier. Aan het eind van de tour wordt er natuurlijk vooral lekker gedronken, dat spreekt voor zich.’ becks.de

Shoppen bij Waterfront: ‘In dit grote, bekende winkel centrum heb je alle winkels bij elkaar. Misschien niet heel charmant en sfeervol, maar wel handig tijdens koude winters. Ook zijn er genoeg eettentjes, zodat je tussendoor lekker kunt lunchen.’waterfront-bremen.de

Eten bij CKT: ‘Een lekkere portie friet, daar zeggen we natuurlijk nooit nee tegen. Hier loopt ook het patatje met joppiesaus nog altijd als een trein. En nee, het is geen aftandse snackbar of halve Febo. We hebben het over een vrij hippe zaak.’ pommesforpresident.com

Tekst: Eva Dusch | Foto’s: Gettty Images