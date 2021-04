Camperkoorts: op vakantie met de camper is populairder dan ooit

Je kunt gaan en staan waar je wilt en hoeft nooit te zeulen met koffers. Niet zo raar dat op vakantie met een camper populairder is dan ooit. ‘De wereld ligt aan je voeten.’

De eerste coronazomer. Na weken stressen over wat wel of juist niet mocht en kon – is het code oranje of geel, wat als er ineens een uitbraak is op onze bestemming, waarom zijn álle huisjes in Europa al volgeboekt? – wilde Maaike er bijna de brui aan geven. Geen zin om risico te lopen op nog een nutteloze voucher op de stapel, niet weer die onzekerheid of hun reis wel kon doorgaan. Dan maar een staycation, in godsnaam. Maar dat liep anders, dankzij een kennis van haar vriend Joep: ‘Camper te huur voor twee weken’, prijkte er op zijn Facebook. Voor een zacht prijsje, met alles erop en eraan, provisorisch contractje ondertekenen en hobbelen maar.

Coronaproof

Het werden veertien heerlijke dagen tuffen langs ’s heren wegen, met spontaan stoppen op onverwacht mooie plekjes, zelfgemaakte maaltijden op het poppenfornuisje en in slaap vallen onder hun eigen donzen dekbed. ‘Coronaproof, maar toch volop vrijheid. En een uitgelezen vakantiegevoel’, aldus Maaike met een grote lach op haar gezicht. Ze waren meteen volledig verkocht en onder het mom van ‘je weet maar nooit hoelang dat coronagebeuren nog gaat duren’ kochten ze nog geen week na thuiskomst hun eigen camper, waarmee ze inmiddels door zo’n beetje heel Nederland en stukjes van België, Frankrijk en zelfs Portugal zijn gecruised.

Campervirus

Het is een verhaal dat niet op zichzelf staat, want het afgelopen jaar is Nederland massaal aangestoken met het campervirus. Voor het eerst ligt het totale aantal kampeerauto’s dat in Nederland staat geregistreerd boven de 140.000, zo blijkt uit cijfers van de Bovag. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren dat er nog geen 100.000. Nieuwe campers zijn massaal uitverkocht en op internet is een levendige handel in tweedehandsexemplaren ontstaan. Ben je de trotse bezitter van een camperbus en wil je ’m kwijt, dan kun je ervan uitgaan dat je binnen een uur nadat je hem te koop hebt aangeboden al minstens twintig reacties

in je inbox hebt.

Levensbehoefte

‘Nederlanders zijn een reislustig volk’, zegt toerismestrateeg en vakantiewatcher Isabel Mosk. ‘Vakantie is voor ons een levensbehoefte, net als eten en drinken. We willen eruit, om te ontspannen en te ontstressen. Maar zolang het nog onzeker is hoe het zit met de vaccinaties in andere landen, spelen we maar liever op safe. Een camper biedt flexibiliteit, omdat je last minute kunt bepalen of je in Nederland blijft of naar een EU-land afreist. Je hebt minder last van coronagrillen en meer vrijheid dan wanneer je gaat kamperen met een tent, naar een huisje gaat of een kamer boekt in een hotel, dus je kunt optimaal genieten van je vakantie.’

