Voorlopig kunnen we niet op reis en wat doen we dan? Precies, we kijken naar tropische plaatjes van onbetaalbare luxe villa’s. Bijvoorbeeld Casa Tau Mexico, de villa van Too Hot To Handle, de nieuwste datinghit op Netflix.

Die villa vind je in Punta Mita aan de westkust van Mexico. En wie Punta Mita bekijkt op Google Maps ziet gelijk dat het hier een luxeoord betreft. Four Seasons Resort Punta Mita, Pacifico Beach Club, Villa Luxury Kalika, Luxury Villa Herradura, het ligt er allemaal. Ook de Casa Tau villa ligt hier, de luxe villa waar de knappe koppies van Too Hot To Handle verblijven.

Casa Tau

Casa Tau werd geopend in december 2018 dus je zou dit buitenverblijf gerust gloednieuw kunnen noemen. Het huis telt twaalf slaapkamers met twaalf badkamers en heeft ruimte voor 30 gasten. Dan zijn er nog vier overige badkamers, een gym, een infinity pool en een jacuzzi. Mocht je de villa huren, dan staan twaalf man personeel tot uw service. Wat je er kunt doen? Nou, zwemmen in de zee, want de villa ligt aan het strand. Of een potje golf spelen, want de villa ligt ook aan een golfbaan. Of een puzzel van 51.000 stukjes maken, want je hebt er ruimte zat. Of je stopt er twaalf vrijgezellen in die elkaar niet mogen aanraken. Genoeg ruimte om te flirten chillen.

Maar hey, voor niets gaat de zon op, ook niet in Mexico. Wanneer je met 30 vrienden een weekend van donderdag tot en met maandag in de villa verblijft, kost je dat 62.575 euro. Gedeeld door 30 komt neer op zo’n 2.000 euro per persoon. Voor een weekendje! En niet eens in het hoogseizoen. Vinden wij alsnog vrij duur, kun je zo’n bedrag eigenlijk via een tikkie innen? Wij doen het voorlopig even met de foto’s, die hartstikke mooi zijn. Fijne dromen!