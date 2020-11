De 4 leukste tips in Haarlem volgens een local

PR-manager Milou Verbeke (32) verruilde Amsterdam voor het knusse Haarlem, waar ze samen met haar verloofde, hun tweelingzoons en de hond woont.

‘Ik woon in het Garenkokerskwartier, een heel fijne buurt. Het is er rustig en best groen. We wilden graag dicht bij het centrum en het station wonen, omdat we beiden in Amsterdam werken en op en neer reizen met de trein.’

Wat maakt Haarlem zo leuk en waarom wilde je er graag wonen?

‘Het is een gezellige en leuke stad, met alles wat je nodig hebt. Ik hou van de stad, maar ook heel erg van het strand; Haarlem is daarvoor de perfecte combinatie. En Amsterdam, waar ik ruim tien jaar heb gewoond, is nog steeds om de hoek. Dat vind ik fijn; zo kunnen we altijd even langs bij vrienden.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Dan dwaal ik graag even door de stad, om daarna ergens neer te ploffen voor een lekkere brunch, al kan dat nu dan even niet. Als het droog is, gaan we richting het strand; vanaf ons huis is het maar twintig minuten fietsen naar Bloemendaal. Op warme dagen is het heel fijn om langs de rijen met auto’s te kunnen fietsen, maar ook op mindere dagen is het er heerlijk, want rustig.’

Milou’s beste tips

Shoppen bij Klavertje Vijf: ‘Een prachtig bloemenatelier dat alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Eigenaar Paul maakt de meest waanzinnige bossen bloemen, elk een kunstwerk op zich. Ook voor planten ben je hier trouwens aan het juiste adres.’ klavertjevijf.com

Eten bij Nolita: ‘Die Italiaanse rondingen, ik snap het wel. Niet alleen de pizza’s zijn hier superlekker, ook de ‘aperitivo’ hapjes zijn om je vingers bij af te likken.’ haarlem.nolitapizzabar.nl

Uitgaan bij Wigbolt: ‘Waar je de beste cocktails van Haarlem drinkt, kan ik wel stellen. Deze leuke zaak zit in de Smedestraat en hier kun je prima een avondje doorzakken. Ook leuk: voor wie zelf cocktails wil leren maken, organiseren ze workshops.’ Barwigbolt.nl

Kijk je ogen uit tijdens een heerlijk boottochtje: ‘Huur op een mooie herfstdag een bootje en vaar over de grachten. In twee uurtjes tijd kun je al veel van de stad zien, maar heb je langer de tijd, vaar dan bijvoorbeeld richting de Mooie Nel, een meer dichtbij recreatiegebied Spaarnwoude.’

Deze volgens een local is afkomstig uit VIVA 47-2020. Deze editie ligt vanaf 17 november in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Beeld: Getty Images, Shutterstock