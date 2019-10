Dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, staat voor veel mensen gelijk aan donkere dagen. En die donkere dagen verdelen de wereld in twee kampen: zij die het verafschuwen en zij die het ‘lekker knus’ vinden. De magische lichtshow De Grote Schijn probeert beide kampen te betoveren.

Het is voor het eerst dat deze bijzondere lichtshow is te zien in Nederland. ‘Waar dan?’ horen we je denken. Nou, van 18 t/m 27 oktober vormt het Kralingse Bos in Rotterdam het decor van De Grote Schijn.

Op avontuur

Tijdens deze bijzondere wandeltocht worden alle zintuigen geprikkeld. Door middel van licht, geluid en geuren gaan ogen, oren en neuzen op avontuur. En goed nieuws voor de kleintjes: er zijn geen sprookjeswezen of boze tovenaars die hun magie verspreiden en zo het bos tot leven wekken, aanwezig. Alles komt voort uit een sterk staaltje techniek. Niets geen nachtmerries dus 😉 Dat maakt het een perfecte activiteit voor tijdens de herfstvakantie.

Heb jij dus wel zin in een wandeling waarbij achter elke struik een nieuwe verrassing wacht? En waarbij bomen tot leven lijken te komen, paddenstoelen uit sprookjes weggeplukt lijken en stromend water opeens de ander kant op lijkt te stromen?

De Grote Schijn is iedere avond tussen 18 en 27 oktober vanaf 19:00 uur te bezoeken in het Kralingse Bos in Rotterdam. Voor kinderen tot 12 jaar bedraagt de entree 11,65 euro, voor volwassenen bedraagt de entree 14,65 euro. Meer informatie vind je via deze link.

Glow Eindhoven

Is Rotterdam voor jou te ver uit de richting? Ook in Eindhoven vindt, zoals ieder jaar, een heus lichtspektakel plaats. Bij GLOW Eindhoven exposeren 35 verschillende lichtkunstenaars met verschillende kleurrijke projecties. GLOW is iedere avond te bezoeken van 9 tot en met 16 november.