De leukste tips in Delft volgens een local

Delft kent een geschiedenis waar je u tegen zegt. Tussen alle historische rijkdom zitten hippe koffietenten en drukbezochte poppodia. Claire (34) woont er tien jaar en is apetrots op ‘haar’ stad.

Waarom is Delft zo’n te gekke stad?

‘Omdat het alles heeft: een centrale ligging, historie, veel groen, een dorpsgevoel én een stadsgevoel. Daarnaast wil de stad graag vooruit en is het een heel moderne stad. Er zijn elke maand wel weer nieuwe winkels of koffietentjes te vinden. Er wordt veel georganiseerd en onze burgemeester is een fantastische, daadkrachtige vrouw. Ik ben enorm trots op onze stad.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘Die vind je vooral bij koffie- en lunchtent Kek, maar mij is dat inmiddels iets te druk geworden. Ik wijk vaak uit naar een van de vele andere leuke tentjes. Gelukkig is er inmiddels genoeg om uit te kiezen.’

Wat doe je het liefst in de weekenden?

‘Ik wandel graag met de hond in recreatie- en natuurgebied De Delftse Hout, in het noorden van de stad. Of ik ga uitgebreid uit eten in de binnenstad. Als er een leuke cabaretvoorstelling is, ga ik graag naar Theater de Veste of café Einstein. Voor een biertje vind je me in het gezelligste proeflokaal van Delft: Doerak.’

Claire’s beste tips

Bij Marlies: ‘Dit is de leukste kledingwinkel van Delft. Ze volgen alle trends, maar hebben altijd nét even wat anders in huis dan je verwacht. Je kunt er ook terecht voor accessoires en cadeautjes. De dames helpen je graag met kleding- en stijladvies. Inmiddels heeft Marlies een tweede winkelpand geopend aan de overkant van de straat.’

bijmarlies.nl

Loco Lama: ‘Voor wie op zoek is naar originele, kleurrijke cadeaus. Deze cadeaushop biedt een bonte verzameling spullen uit allerlei werelddelen die is geïnspireerd op de natuur en het dierenrijk. Van een roze olifanten-boekensteun tot een vaas met zebraprint. Als het maar een beetje loco is.’

locolamadesign.com

Groene Vingers: ‘De dames van Groene Vingers zijn constant op zoek naar manieren om groen toe te voegen aan het interieur. Naast een enorme hoeveelheid planten hebben ze potten, greenhouses, plantenboeken en woonaccessoires.’

odonna.nl

Tekst: Eva Dusch | Beeld: Getty Images

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.