Van duurzaam shoppen of exquise dineren tot biertjes drinken in de historische binnenstad: Düsseldorf is een stad van vele gezichten. Inge van der Kroon (33) deelt haar geheimtips.

‘Ik weet niet precies waarom, maar vanaf het eerste moment dat ik samen met mijn gezin in Düsseldorf aankwam, voelde ik me op mijn gemak. We vonden een woning in de buurt van Düsseldorf Hauptbahnhof, wat bekendstaat als een ‘slechte’ buurt, maar wij hebben dat totaal niet zo ervaren. Het was er erg fijn wonen. Düsseldorf is een stad waar mensen van veel verschillende nationaliteiten samenleven en er is altijd van alles te beleven.

Wat maakt Düsseldorf zo leuk?

‘Normaal gesproken is er in de zomer bijna elk weekend wel een evenement. Zoals de Rheinkirmes, een gigantische kermis aan de oever van de Rijn, normaal eind juli. Of Japan-Tag, een dag die in het teken staat van Japan (vanwege de grote Japanse community in Düsseldorf) en eindigt met een groot vuurwerk, in mei/juni. En het Düsseldorf Gourmet Festival, waarbij de Königsallee wordt omgetoverd tot één groot buitenrestaurant. Allemaal zeker de moeite waard.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘In het weekend gaan we het liefst de omgeving verkennen op de fiets of met de auto. Zo kun je heel mooi langs de Rijn fietsen, maar ook meer het binnenland intrekken. Je staat bijvoorbeeld binnen no-time tussen de velden of in het bos. Ook drinken we graag een Altbiertje in de stad; dat is hét bier van Düsseldorf. Het leuke van verhuizen naar een nieuwe bestemming is dat alles in de buurt nog onbekend is en je vaak dichtbij leuke nieuwe plekken vindt.’

Inges beste tips

Shoppen bij qnOOtsch: ‘Dit is een family concept store in de mooie wijk Oberkassel. Ze hebben hier de meest fantastische duurzame producten, vooral voor kinderen. Maar je kunt hier ook items als lunchboxen, drinkbekers en bamboe tandenborstels krijgen.’

Qnootsch.de

Eten bij Casa Palmieri: ‘Een echt Italiaans familiebedrijf waar je heerlijk traditioneel Italiaans kunt eten aan de rand van de Hofgarten. Ze hebben er sinds kort ook een fijn terras. Het restaurant bestaat sinds begin jaren zeventig, toen Fortuna en Giuseppe Palmieri uit Napels het restaurant openden. Nog steeds staat Fortuna in de keuken en haar zoon Michelangelo werkt in de bediening.’

Casa-palmieri.de

Lekkernijen bij Konditorei Heinemann: ‘Op het eerste gezicht geen hippe tent en laat je vooral ook niet misleiden door de hoeveelheid oudere mensen die hier komen, want ze serveren hier fantastische kuchen (taarten). In het aardbeienseizoen hebben ze de altijd populaire aardbeien-amandelkuchen. Ook kun je hier uitgebreid ontbijten, iets wat Duitsers erg graag doen.’

Konditorei-heinemann.de

Kijk je ogen uit bij Paradiesstrand: ‘Het stadsstrand van Düsseldorf aan de Rijn. Een mooie plek waar je op een hete dag een beetje kunt afkoelen. Je kunt hier in de schaduw van de bomen de Rheinturm en de Rheinkniebrücke bewonderen, of met je voeten in het water zitten. Je kunt hier helaas niet zwemmen, vanwege de sterke stroming van de rivier en de vele schepen die er passeren.’

