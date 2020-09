Kirsten Spooren (30) verhuisde acht jaar geleden naar Gouda voor de liefde, om vervolgens óók verliefd te worden op de stad. Als redacteur van de nieuwswebsite ‘indebuurt Gouda’ kent ze alle hotspots.

‘Veel mensen kennen Gouda enkel van de kaas, maar de stad is zo veel meer. De binnenstad is niet zo groot en erg knus. Het leven speelt zich er vooral af rond de Markt – rondom het pittoreske stadhuis. De stad voelt vrij zuidelijk en bourgondisch aan, met genoeg plekken om lekker te eten.’

Waar hangen alle trendy locals uit?

‘De hipste plek is zonder twijfel Casa Chow, een redelijk nieuw streetfoodrestaurant. Brasserie-Bar de Zalm is waar je echt bijna alle locals vindt en pre-corona was het er op vrijdagavond standaard stampvol. Wanneer je zin hebt in een wijntje, is Bodega 32 de place to be.

Je vindt deze Spaanse wijnbar slash proeflokaal aan de Markt, waar je heerlijke tapasplanken of pintxos kunt bestellen. Het is een sfeervolle zaak met daarnaast dus veel lekkere wijnen én sangria. Twee jaar geleden werden ze nog genomineerd voor Wijnbar van het jaar.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Eten! Het weekend begint vaak op het terras ergens op de Markt. In Gouda hebben we echt een terrascultuur en zelfs in de winter zitten we gewoon buiten. Op zaterdagochtend ga ik altijd naar de markt voor verse producten zoals fruit, brood en kaas (je bent een Gouwenaar of niet), om dan ’s avonds ergens te gaan eten bij een van de vele leuke restaurants.’

Kirstens beste tips

Shoppen bij TOFF Concept: ‘Naar buiten lopen zonder iets te kopen, dat lukt mij hier niet. TOFF is een conceptwinkel aan de Zeugstraat, waar je heel veel leuke spulletjes kunt kopen. Van mooie sieraden van het merk Muja Juma tot aan woonaccessoires en kleding: je slaagt hier altijd wel, ook om cadeautjes te scoren.’ toffconcept.nl

Eten bij Casa Chow: ‘Dit is een streetfoodbar en behoorlijk hip voor Goudse begrippen. Je kunt hier lekkere gerechtjes delen van de Latijns-Amerikaanse en Aziatische keuken, gemixt met Amerikaanse streetfood. De zaak is prachtig, met een mooie mural op de muur en genoeg te ontdekken. Ook leuk: je kunt er verschillende bordspellen spelen.’ casachow.nl

Uitgaan bij GOUDasfalt: ‘GOUDasfalt ligt op een oude fabriekslocatie, net even buiten het centrum. Het heeft nog een industriële vibe en er worden regelmatig festivals gehouden. Verder vind je hier een aantal leuke zaken, zoals de stadsbrouwerij, Rechtstreex (verse producten uit de streek), een loods vol vintage meubelen, het stadsstrand en een hip restaurant. Vanaf het centrum kun je met het pontje oversteken naar het terrein.’ goudasfalt.nl

Kijk je ogen uit tijdens het suppen door de binnenstad: ‘Vanuit restaurant De Kleischuur kun je SUP-boards huren. Het is echt een aanrader om de binnenstad van Gouda te ontdekken vanaf het water. Je vindt hier veel kleine grachtjes en de tocht brengt je langs veel prachtige historische plekken.’ jaba-sup.nl

