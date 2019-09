De leukste tips in San Diego volgens een local

Floor Hendriks (30) woonde als student in San Diego, en sindsdien heeft die stad een speciale plek in haar hart. Ze komt er nog graag terug, vooral voor de beach vibes en Mexicaanse invloeden.

Wat maakt San Diego zo’n leuke stad?

‘De stad heeft een minder hip imago dan de iets noordelijker gelegen steden in Californië, zoals Los Angeles en San Francisco. Het is daardoor voor velen misschien niet de eerste keus om heen te gaan, maar het trok mij juist heel erg aan. De uitgestrekte stranden, het aangename klimaat, de prachtige parken en de heerlijke foodwijken zoals Little Italy maken het meer dan de moeite waard.’

Waarom moeten we San Diego boven Los Angeles verkiezen?

‘L.A. is iconisch, een overweldigende stad met veel verkeer en massa’s mensen, maar ook mooie stranden. San Diego wordt meer gezien als een veteranenstad vanwege alle militaire opleidingen en de marine. Het ligt dicht bij de Mexicaanse grens en heeft daardoor een heel Mexicaanse vibe. Pluspunt is ook dat je makkelijk de grens oversteekt, wat ik zelf ook een aantal keren heb gedaan. De stranden in San Diego zijn uitgestrekt en rustiger en schoner dan in L.A. Er wordt volop gesurft en als je geluk hebt, kun je tijdens zonsondergang walvissen spotten. Buiten dat het rustiger, compacter en schoner is, staat de stad tegenwoordig ook bekend om de vele bierbrouwerijen.’

Floors beste tips:

Shoppen bij Artelexia ‘Goed shoppen doe je in de North Park/South Park area. Dit beslaat een nogal groot shopgebied, maar begin bij Artelexia. Een prachtige, Mexicaans geïnspireerde winkel waar je heel blij van wordt. Hier kun je leuke, kleurrijke souvenirs scoren.’

artelexia.com

Eten bij Juniper and Ivy ‘Lekker eten is mijn favoriete bezigheid in elke stad. Heb je iets te vieren, ben je een foodie in hart en nieren of hou je van fine dining, dan moet je hier zéker naartoe. Food is een kunstvorm en dat laten ze ook zien. Zoals ze zelf zeggen: een moderne keuken met een left-coast vibe. Heel relaxed dus.’

juniperandivy.com

Feesten bij Little Miss Brewing ‘Ik kom uit Den Bosch, dus doe mij maar gewoon een gezellig café. En laat San Diego nou de meeste (kleine) zelfstandige bierbrouwers hebben van Californië! Goed nieuws dus voor liefhebbers van speciaalbiertjes. De hip & happening-wijken zijn North Park en Little Italy. Ook leuk: er zijn veel vrouwelijke bierpioniers, zoals het Women’s Craft Beer Collective en Little Miss Brewing.’ Littlemissbrewing.com

Vamos a la playa ‘Zeg je San Diego, dan zeg je strand! De beste stranden zijn: Mission Beach, Coronado Beach, La Jolla Cove, Imperial Beach, Silver Strand, Pacific Beach en Ocean Beach. Vooral op deze twee laatste plekken kun je surfers spotten op de pier. Neem een picknickkleedje en wat drankjes mee en staar je suf op hotte beach boys.’

