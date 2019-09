De leukste tips in Sydney volgens een local

Erin Hawken (38) woont in Sydney, waar de drukte van de stad prachtig samensmelt met de weelderige Australische natuur. Ze deelt haar favoriete plekjes in de stad.

Tekst Eva Dusch| Foto Shutterstock

Wat maakt Sydney zo’n fantastische stad?

‘Van de schitterende haven met de Harbour Bridge en het Opera House tot Bondi Beach en de Blue Mountains: Sydney inspireert altijd. Dat het zo’n internationale stad is, zie je overal terug: er zijn restaurants van wereldklasse, grote theaters, kunstgalerijen, een bruisend nachtleven en oneindig veel goede winkels.’

Besef je door je werk nog meer hoe mooi Sydney en omstreken is?

‘Ik ben opgegroeid aan de westkust en heb dus altijd al een hechte band gehad met het Australische landschap en de natuur. Naast het runnen van mijn online winkel Clean Beauty & Natural Living Boutique Nourished werk ik al meer dan vijftien jaar als chiropractor, waardoor ik ook altijd al op zoek ben naar natuurlijke en gezonde alternatieven voor zowel mijzelf als mijn patiënten.’

Erins beste tips:

Chillen op Bondi Beach: ‘Heeft wereldwijd een iconische status dankzij haar lange strook parelwit zand. Maar ook vanwege de relaxte surfvibes en het bruisende nachtleven. NoBo (Noord-Bondi) trekt een groot publiek, maar is vooral favoriet onder de locals.’

Shoppen bij Gould & Hall Streets: ‘Ik ben niet echt een shopper, ik wandel liever door de winkelstraten en als me dan toevallig iets opvalt, koop ik het. Dit zijn de twee straten die ik graag bezoek. Ik hou van de sfeer aan de kust en Bondi is altijd heerlijk om mensen te kijken.’

Feesten bij hotel Palisade: ‘Mijn favoriete plek als ik zin heb in een goede cocktail. In deze rooftopbar hangt een geweldige sfeer en je hebt er een prachtig uitzicht over heel Sydney, welke kant je ook opkijkt.’ hotelpalisade.com.au

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.