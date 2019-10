De leukste tips in Zürich volgens een local

Janneke Ruiter (24) ging naar Zürich om tijdelijk wat meer werkervaring als verloskundige op te doen. Maar de Zwitserse stad aan het water beviel haar zo goed dat ze besloot langer te blijven. De teller staat inmiddels op 3,5 jaar.

Tekst Eva Dusch|Foto iStock

Wat maakt Zürich zo tof?

‘Het heeft alles wat ik kan wensen. Het is een levendige stad met veel groen en ligt direct aan het meer Zürichsee. Er valt altijd wel iets te beleven. De bevolking is divers, waardoor je een leuke mix van culturen hebt. Vanuit de stad ben je in no time in de bergen. In de zomer kun je er heerlijk wandelen en in de winter skiën.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon sinds maart 2016 in Küsnacht, net buiten de stad aan de Zürichsee. Voor mij is het pure luxe om in de zomer voor de deur in het water te kunnen springen.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘In de zomer ben ik vaak ergens aan het meer te vinden of aan de rivier de Limmat. Ook de rest van het jaar geniet ik met vrienden graag ergens van een biertje. Verder gaan we geregeld een weekend weg naar een van de buurlanden, want Zwitserland ligt mooi centraal. Ik hou van reizen, dus probeer de hele omgeving te verkennen; van Noord-Italië tot Zuid-Duitsland. In de winter vind je mij ergens in de Alpen op de lange latten.’

Janneke’s beste tips:

Eten bij Freytag: ‘Bij deze bakkerij slash confiserie kun je heerlijk ontbijten of lunchen. Hier vind je geen andere toeristen en kun je tussen de locals op je gemak een krantje lezen.’

cafe-freytag.ch

Bewegen bij Züri rollt: ‘Een van de leukste dingen om te doen is de stad per fiets verkennen. Je kunt gratis een fiets voor de hele dag meekrijgen. Mooi meegenomen, want verder is Zwitserland nogal duur. Zet ’m wel even aan de kant bij aankomst in Niederdorf (door locals ‘Dörfli’ genoemd), want dit oude stadscentrum mag je alleen te voet doorkruisen

Uitgaan bij Schickeria: ‘Zoals ze zelf zeggen: een plek met ‘expensive cocktails, bad wines and boring DJs’. En toch is het een bar waar ik graag naartoe ga, vooral om te borrelen. Er hangt een heel relaxte vibe en bij mooi weer staan de meeste mensen in de voortuin.’ www.schickeria.ch