De mooiste en meest Instagrammable hotels in Europa

Zit je aardig te knikkebollen achter je bureau op werk? Of kom je net uit een relatie en voel je je flink klote? Hoog tijd om je koffer van zolder te pakken, een ticket naar een mooi hotel te boeken en er even lekker tussenuit te gaan. Dat je daar niet urenlang voor in het vliegtuig hoeft te zitten, bewijzen de vijf onderstaande fancy hotels wel.

De temperaturen mogen deze week dan wel lekker omhoog schieten; een vakantie in het buitenland is natuurlijk nooit verkeerd. Vooral niet wanneer je er even helemaal doorheen zit en je wel een flinke portie rust en me-time kunt gebruiken. En waar kun je dat beter doen dan in een leuk uitziend hotel? Het oog wil immers ook wat, toch? Daarom speciaal voor jou een paar Instagrammable hotels op een rijtje. Wedden dat je hierna zo snel mogelijk wil boeken?

Villa C Boutique Hotel – Portugal

Wanneer je even geen zin hebt in een groot hotel met honderden gasten, dan is dit hotel in het Portugese dorpje Vila do Conde perfect. Het hotel heeft namelijk niet meer dan 40 kamers en 2 suites, waardoor je niet bang hoeft te zijn op een enorme drukke bende. Nu is het natuurlijk het allerfijnst om je hier met een graadje of 25+ te begeven. Maar ook wanneer de zon je in de steek laat is het hier met een spa, sauna’s, binnenzwembaden en een stoombad prima vertoeven.

Een bericht gedeeld door Villa C Boutique Hotel (@villacboutiquehotel) op 1 Jun 2017 om 2:11 (PDT)

Een bericht gedeeld door Villa C Boutique Hotel (@villacboutiquehotel) op 15 Feb 2018 om 10:17 (PST)

Manon Les Suites – Denemarken

Misschien is Kopenhagen niet de eerste stad waar je aan denkt wanneer je een relaxvakantie zoekt. Maar wanneer je dit hotel eenmaal ziet, wil je eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk boeken. Van het vele groen tot aan het zwembad met heerlijke ligstoelen: het klinkt wel heel verleidelijk om hier de hele dag te blijven hangen. En dan organiseren ze op vrijdagavond ook nog eens geweldige feestjes, waarbij je even helemaal los kunt gaan. Als je dat wil uiteraard. Want je kan natuurlijk ook gewoon lekker in je hotelkamer blijven chillen.

Een bericht gedeeld door Barbara 😎 (@le_jardin_acidule) op 14 Apr 2018 om 7:47 (PDT)

Een bericht gedeeld door Mads Norlyk Utoft (@madsnorlykutoft) op 2 Feb 2018 om 8:37 (PST)

Paradiso Ibiza Art Hotel – Ibiza

Fan van Mama Kelly in Amsterdam? Dan is dit hotel echt iets voor jou. Het gezellige hotel is namelijk volledig in de lieflijke kleur geschilderd, en er hangt een heerlijke seventies vibe. Daarnaast zijn de temperaturen daar nu al prima om even een duik in het zwembad, dat uiteraard ook helemaal roze is, te nemen. Eén ding is zeker: je kijkt hier je ogen uit. En mocht je het op een gegeven moment toch even zat zijn, dan heeft Ibiza genoeg plekjes om naartoe te vluchten.

Een bericht gedeeld door Paradiso Ibiza Art Hotel (@paradiso_ibiza) op 31 Mrt 2018 om 8:16 (PDT)

Een bericht gedeeld door Paradiso Ibiza Art Hotel (@paradiso_ibiza) op 8 Jun 2017 om 1:10 (PDT)

Hôtel Les Roches Rouges – Frankrijk

Wil je jezelf op wat extra luxe trakteren? Dan is Hôtel Les Roches Rouges een echte aanrader. Het poepiechique hotel dat tussen Saint-Tropez en Cannes ligt, is met het zwembad tussen de rotsen enorm populair, en daarvoor zwaaien de bezoekers maar wat graag hun creditcard. Het hotel is namelijk allesbehalve goedkoop, maar zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Dat wordt dus even flink doorsparen…

Een bericht gedeeld door Hôtel Les Roches Rouges ★★★★★ (@lesrochesrouges) op 4 Okt 2017 om 5:00 (PDT)

Een bericht gedeeld door Hôtel Les Roches Rouges ★★★★★ (@lesrochesrouges) op 19 Mei 2017 om 3:11 (PDT)

Myconian Avaton – Mykonos

Naast de witte huisjes, de prachtige azuurblauwe zee en het aangename klimaat, is het Myconian Avaton een extra reden om het populaire Griekse eiland eens een bezoekje te brengen. Het hotel is dan ook gloednieuw, waardoor het nog helemaal in tact is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het prachtige uitzicht op de Egeïsche Zee wat je er bij krijgt. Zeg dus maar dag tegen Chersonissos, Kreta of Zakynthos, want hier is waar je zijn moet.

Een bericht gedeeld door Myconian Avaton Resort (@myconianavaton) op 26 Feb 2018 om 11:00 (PST)

Een bericht gedeeld door Myconian Avaton Resort (@myconianavaton) op 15 Jan 2018 om 1:37 (PST)

Bron HLN.be | Beeld Instagram, iStock