Karlijn reist dwars door de VS: ‘Wie hier iets verdachts ziet, grijpt naar zijn wapen’

Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 2: Hope, New York, waar Democraten zich gedeisd houden in de diner.

In samenwerking met het AD

Als Tom Donovan een kop mosselsoep gaat eten in het witte gebouwtje waar al decennia een eetcafé huist, zwijgt hij zodra politiek ter sprake komt. Donovan is een zeldzaamheid hier in de Hope Diner in Hope, een dorp in het noorden van de staat New York. Hij is van plan op Joe Biden te stemmen. Dat kun je maar beter voor je houden als je op een met bruin leer bekleedde kruk aan de vergeelde grijze formica-bar zit. ,,Degenen onder ons die geen Republikein zijn, houden hun mond maar”, zegt Donovan. ,,Het is het niet waard, ik vind die mensen veel te aardig.”

Tom Donovan bewoont in Hope in de warme maanden van het jaar een tachtig jaar oude trailer met buitentoilet. Aan het dak hangt een voederbakje voor bezoekende kolibries. ‘Kamp Armzalig’, noemt zijn dochter het, maar hij vist en leest er graag in stilte. Dit is de dunst bevolkte regio in de oostelijke helft van de VS. Behalve vierhonderd mensen wonen in Hope ook zwarte beren, lynxen, reeën en soms een enkele eland.

Wapen

Er is een houten gemeentehuisje, een vrijwillig brandweerkorps en een grasveld met een speeltoestel, maar je moet hier in het Adirondack-gebergte toch vooral je eigen hachje redden. Gabriel Enders (28) waarschuwt, als we voor zijn huis halt houden om de gigantische Amerikaanse vlag op zijn schuur te fotograferen. Wie hier iets verdachts ziet, zoals een vreemde auto die stapvoets voorbij rijdt om foto’s te maken, grijpt al snel naar zijn wapen. ,,Dus wees voorzichtig.”