Zin in een knusse Game of Thrones-beleving? Dit Ierse dorpje is perfect voor je herfst getaway

Het begint kouder te worden, het begint donkerder te worden en de laatste aflevering óóit van Game of Thrones is alweer vier maanden geleden. Dat zwarte gat waar je in bent gevallen, wordt dus alleen maar dieper en dieper. Om je herfstdip te skippen hebben wij daarom een gouden tip: een citytrip, naar Derry in Noord-Ierland!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Derry ligt helemaal bovenin in Noord-Ierland en is een klein stadje, gehuld in een typisch Game of Thrones-jasje. Denk aan een hele oude stadsmuur, prachtige vergezichten over uitgestrekte landschappen, een rivier en knusse gezelligheid. Wat dit een perfecte bestemming voor je eerstvolgende citytrip maakt is de reistijd: binnen anderhalf uur vlieg je van Amsterdam naar Belfast en vanaf daar is het anderhalf uur rijden – door landschappen waar zelfs Daenerys Targaryen van zou opkijken – naar Derry, Londonderry. Kort reizen voor een totaal andere wereld, wie wil dat nou niet?

En als we zeggen dat Daenerys zou opkijken van deze landschappen, maken we geen grappen. De Causeway Coastal Route die je volgt van Belfast naar Derry is de laatste jaren uitgegroeid tot een heuse Game of Thrones route, gezien de vele filmlocaties langs de weg die voor de serie zijn gebruikt. Eenmaal aangekomen in het knusse Derry is de stadsmuur de kers op de Middeleeuwse taart: Derry is een van de historische ‘walled cities’ en is de enige ommuurde stad die volledig intact is gebleven. Je altijd al een jonkvrouwe willen voelen? Say no more.

Maar wat Derry ook uitermate geschikt maakt voor een citytrip, is de grootte van de stad. Die is namelijk niet heel groot. Je kunt het stadje binnen één dag makkelijk bekijken. Dat betekent dus geen stress, geen gejaag naar ‘hotspots’ en genoeg tijd voor Netflix op de hotelkamer of een plons in het zwembad (als je ervoor kiest in het City Hotel te verblijven, wat wij aanraden).

En hoewel Derry maar klein is, wil dat niet zeggen dat er niets te beleven valt. Naast de stadsmuur en het historische centrum, kun je in Derry heel veel coole street art bewonderen. Dat heeft een reden: op 30 januari 1972 vond in de wijk Bogside in Derry de Bloody Sunday plaats. Een bloedig dieptepunt in de strijd tussen katholieken en de regering.

Op deze dag werden veertien ongewapende jongens en mannen neergeschoten door Britse soldaten na een vreedzame, maar door de Britten verboden, demonstratie voor de burgerrechten. Een ramp voor een klein stadje als Derry, waar bijna iedere inwoner (nu zo’n 80.000) wel een van de slachtoffers kende.

En hoewel je op veel plekken in Derry wordt herinnerd aan Bloody Sunday, is er inmiddels ook een ander evenement waar Derry haar inwoners – en haar bezoekers – graag aan herinnerd, namelijk de mythische gebeurtenissen rondom Halloween. En zeggen ze in Derry Halloween, dan bedoelen ze ook echt Halloween.

Ieder jaar rondom 31 oktober wordt het stadje volledig omgetoverd in een Halloween’achtig dorp, vol pompoenen en spooky details. Over de stadsmuur kun je een magische wandeling maken, waarbij je wordt verrast door gekke lichtobjecten. Ook vind er een grote optocht plaats, waar de hele stad voor uitloopt. Denk aan Amsterdam Light Festival, denk aan carnaval en tel daar de ‘walled city’ bij op en je hebt een betoverende ervaring. Dus, wie gaat ermee naar Derry?

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.