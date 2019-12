Plop! Drie keer de beste plekken om champagne te drinken

Als je houdt van een glaasje hier of daar, dan zijn deze drie borrel plekjes echt wat voor jou!

Dining is wining

Je glas cava, champagne of sangria drink je bij Bar Cava in Utrecht niet alleen. Nee, daar hoort goed eten bij. Kies op maandag of dinsdag voor de kaasfondue en op woensdag voor Spaanse pinchos (vanaf één euro!). De overige dagen ga je voor een borrelplateau om je alcoholische versnaperingen in evenwicht te houden.

Barcava.nl

Bubbelen & borrelen

Het logo van Bouzy in Den Haag zegt het al: champagne, wine & food. Het interieur heeft een coole vintage uitstraling en je kunt er heerlijk neerstrijken met champagne in de ene hand en een bitterbal in de andere. Stoomt dat je nog niet genoeg klaar voor oud en nieuw? Neem dan een fles van Bouzy’s eigen wijnwinkel mee naar huis en zet daar het feestje voort.

Bouzywineandfood.nl

Hé brother!

De flessen cava vliegen je bij Five Brothers Fat in Haarlem om de oren. De uitgebreide cavakaart maakt het kiezen aanzienlijk moeilijk. Ga je voor elegant en complex of levendig en licht? Wees gerust, door de kleine tapas hou je het heel wat rondes vol.

Fivebrothersfat.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 51-2019. Deze editie ligt t/m 24 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.