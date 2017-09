Eat, sleep, relax, repeat op het zonnige Lanzarote

Wandelen door een maanlandschap, slenteren over markten, verse smoothies drinken aan het zwembad: Esma (24) gaat naar Lanzarote om het te beleven.

Esma: ‘Het mooie Lanzarote, ik wilde er altijd al heen. Dus ga ik voor een heerlijke relaxvakantie in TIME TO SMILE Guinate club op het eiland. Alle appartementen zijn om het zwembad heen gebouwd, waardoor de sfeer heel knus en kleinschalig is. Direct aan het zwembad staat een barretje. Hoe mijn dag eruitziet? ’s Ochtends drink ik een kop koffie op mijn terras, daarna ga ik met een smoothie van granaatappel, aardbeien en bessen aan het water liggen. Helemaal lekker!’

Maanlandschap

‘Omdat ik de omgeving wil verkennen, regelt de Nederlandse hostess een huurauto voor me. Ze geeft me ook veel tips, zoals een bezoek aan het Nationaal Park Timanfaya, dat in 1730 is ontstaan door een vulkaanuitbarsting. Dit had ik echt niet willen missen. Het ziet eruit als één groot maanlandschap, zó mooi! Een onvergetelijke ervaring.’

Mooie appartementen

‘De appartementen zijn supermooi ingericht: licht en in aardetinten. Er staat een grijze bank, een ronde tafel met van die Eames-achtige stoelen en er is een moderne, houten keuken. Het boxspringbed ligt supercomfortabel – bijna net zo lekker als thuis.’

Teguise Market

Op zondagochtend zet ik mijn wekker extra vroeg om naar de Teguise Market te gaan, nog zo’n leuke tip die ik van de Nederlandse hostess kreeg. De meeste markten staan op een plein in nette rijen, maar deze slingert door de straten van het dorp. Sommige locals verkopen er kleren, anderen zelfgemaakt houtsnijwerk. Natuurlijk laat ik me verleiden tot een heerlijke Spaanse tortilla. Genieten!’

Ontspannen sfeer

‘Ik ben weleens in hotels geweest waar de gasten al om zeven uur ’s ochtends beginnen met ‘handdoekje leggen’. Vreselijk vind ik dat. Bij de Guinate club-appartementen zijn meer dan genoeg ligstoelen en is de sfeer ontspannen. De een begint de dag op het terras bij het appartement, de ander bij het zwembad. Iedereen viert vakantie in zijn eigen tempo, daar hou ik van.’

Time to Smile: wat wij willen

Esma boekte haar reis naar Puerto del Carmen via TIME TO SMILE, een uniek vakantieconcept van TUI dat helemaal is ingericht rondom de vakantiewensen van Nederlanders. De moderne appartementen hebben een volledig ingerichte keuken, ruime badkamer en de boxspringbedden zijn comfortabel en extra lang. De Nederlandse hostess kent de leukste en hipste plekjes in de omgeving. TIME TO SMILE-accommodaties vind je in Griekenland, Spanje en Turkije en op Curaçao en Cyprus

VIVA-aanbieding

Wil je ook genieten van de mooie TIME TO SMILE-appartementen, en dat op het zonnige Curaçao? Profiteer dan nu van een speciale VIVA-aanbieding: een 9-daags arrangement vanaf € 799,- per persoon. Lees hier meer informatie.