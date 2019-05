Een vakantie met je lover is goed voor jullie relatie

Aan het begin van een nieuwe relatie is alles nog zo perfect en spannend. Je lacht om elk grapje, slooft je uit (niet alleen in de keuken) en tut je helemaal op voor een romantische date. Maar je leert elkaar pas écht goed kennen als jullie samen op vakantie gaan. Al is het maar voor een paar dagen. Bovendien is zo’n vakantie om meerdere redenen goed voor je relatie.

Je bouwt een band op

Samen op vakantie gaan – al is het maar voor een paar dagen – zorgt ervoor dat jullie automatisch een band opbouwen met elkaar. Je zit immers met elkaar opgescheept en hebt tijd om mooie herinneringen met elkaar te maken en irritaties met elkaar uit te praten. Het geeft je relatie een boost en in de meeste gevallen kom je er samen sterker uit. En de herinneringen… Die zullen je altijd bijblijven, ook als je weer terug bent in Nederland.

Perfecte relatietest

Een vakantie is de perfecte relatietest. Een vakantie brengt namelijk ook veel stress met zich mee: van het plannen tot aan het aankomen op bestemming, je paspoort tussentijds verliezen, terechtkomen in verschrikkelijke hotels en je redden in een vreemde taal. Jullie geduld wordt hierbij op de proef gesteld en je komt erachter hoe je partner omgaat met stressige situaties. Dat zegt namelijk ook veel over hoe hij of zij zich gedraagt als jullie een keertje ruzie hebben.

Je komt achter alles

Op vakantie kun je je niet veel anders voordoen dan dat je werkelijk bent. Je partner ziet je dag en nacht en zelfs zonder make-up! Dat is helemaal niet erg natuurlijk. Hij of zij moet immers van je houden om wie je bent. Daarnaast is het ook fijn om erachter te komen hoe je partner andere mensen behandelt, zoals een serveerster of een passagier naast jullie in het vliegtuig. Dat zijn misschien kleine details, maar het is fijn om te weten hoe mensen zich gedragen in het bijzijn van anderen en hoe ze reageren als ze bijvoorbeeld hun zin niet krijgen.

Het is evengoed mogelijk dat de vakantie alleen maar voor meer irritaties heeft gezorgd en jullie na afloop besluiten het uit te maken. In dat geval kun je dan het beste blij zijn dat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt.

Bron: Esquire, Beeld: iStock