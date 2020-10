‘Er dreven tampons in haar huis, en wat al niet meer uit het riool van de buren kwam’

Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 4: crisis op crisis in Hope, Michigan.

In samenwerking met het AD

Er dreven tampons in haar huis, en wat al niet meer uit het bovengronds riool van de buren kwam. Jenn Luttman (37) waadde door het water, het roeibootje van haar zoon aan haar middel geknoopt, haar lijf gestoken in een waterdicht vispak. Zo kon ze zo’n 10 procent van haar bezittingen redden, toen haar huis afgelopen zomer vol stroomde met water uit Wixom-stuwmeer. Ze was haar baan al kwijt dankzij de coronapandemie. Die dag verloor ze ook haar woning en de babyfoto’s van haar zoon, toen de dam een paar kilometer ten noorden van Hope brak en het meer het dorp instroomde.

Enkele uren later brak ook de zuidelijke dam en stroomde het er razendsnel weer uit. Wat rest, is een bizar landschap – aanlegsteigers in het niets en gestrande boten op de lege, modderige meerbodem. ,,Het leek wel alsof iemand de stop uit de badkuip trok, toen de tweede dam brak’’, zag Luttman. Het enige geluk is dat niemand gewond raakte of verdronk. Het hele dorp werd ’s avonds laat geëvacueerd.

Tent

Het laatste wat Jenn Luttman wil is op de foto gaan – ze moest vrijwel haar complete garderobe weggooien, woonde maanden met man en 9-jarige zoon in een tent, en logeert nu het kouder begint te worden provisorisch bij haar schoonouders. Met kerst, dan hoopt ze weer een eigen huis te hebben. De muren van haar woning werden van hun plaats gedrukt door het water, dus er was niets meer te redden. Alleen de kachel staat nog op dezelfde plek.