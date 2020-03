De Fair Ferry: een veerdienst per zeilschip en dus hartstikke duurzaam

Cruiseschepen, ze hebben al niet het meest duurzame imago en na het Corona-debacle denk je wel twee keer na voordat je aan boord gaat. Toch is er nu een aangenaam alternatief: de Fair Ferry, een veerdienst per zeilschip.

Vorig jaar zeilde de Fair Ferry voor het eerst op Rotterdam-Londen en dit bleek een groot succes. Daarom komen er dit jaar een aantal routes bij – waaronder naar Malmo (Zweden), Kopenhagen (Denemarken) en Stralsund (Noord-Duitsland) – en staan er nog meer plannen in de steigers. Dat maakt de Fair Ferry een mooi alternatief voor mensen die wat minder vaak in het vliegtuig willen stappen.

En nu klinkt ‘veerdienst per zeilschip’ misschien wat droog (pun intended), maar vergis je niet. De Fair Ferry is namelijk een tallship (60 meter lang) en heeft drie masten. Dat is dus een unieke ervaring en hey, is dat niet waarnaar we op zoek zijn als we op reis gaan?

Vliegschaamte

Achter dit concept zit ondernemer Karel de Boer. Hij is wat je zou kunnen noemen een zeilgekkie. Waar anderen bijvoorbeeld na de middelbare school gingen backpacken ging hij al liftend via zeilschepen naar de Cariben. Uiteindelijk is De Boer, na een studie aan de Gerrit Rietvelacademie, toch aan de slag gegaan als ruimtelijk ontwerper/kunstenaar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Rond 2017 kreeg Karel steeds meer last van vliegschaamte. Zeker bij kleine afstandsvluchten. Hij ging op zoek naar een alternatief voor het vliegtuig. Als groot zeilliefhebber maakt hij toen al snel de optelsom één en één is twee. Of in dit geval eigenlijk drie (vervanging van vliegtuig, duurzaam én een unieke beleving).

Maar wie duurzaam wil reizen, moet er wat voor over hebben. Een mini-cruise van Rotterdam-Londen-Rotterdam kost zo’n 935 euro per persoon. Koop je wel gelijk je schuldgevoel naar Moeder Natuur mee af.