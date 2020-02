De leukste tips in Finland volgens een local

Gek op sneeuw en rust? Net onder de grens van Fins Lapland ligt de regio Kainuu, het meest sneeuwzekere gebied van Finland.

Kainuu – onlangs omgedoopt tot het ‘Arctic Lakeland’ – is een van de negentien regio’s van Finland. Het ligt in Noord-Finland, tegen de grens van Fins Lapland en in het oosten grenzend aan Rusland. Het landschap bestaat uit uitgestrekte meren en oerbossen met bomen van wel 250 jaar oud. Door de ligging is dit het meest sneeuwzekere gebied van Finland: van eind november tot en met begin mei is het hier een gegarandeerd winter wonderland. En terwijl Lapland al aardig overspoeld is met toeristen, kun je in deze regio nog de Finse rust en ruimte vinden.

Happy Finnen

Als je midden in een bos loopt of op een meer staat hoor je… niets. Je bevindt je letterlijk in the middle of nowhere. Ben je niet zo’n klassieke wintersporter of op zoek naar een andere winterervaring, dan ben je hier op de juiste plek. Huskysafari’s, sneeuwscooter-safari’s, sneeuwschoenwandelen, ijsvissen en saunahoppen: het kan hier allemaal. Ga je liever skiën of snowboarden: in Kainuu liggen drie skigebieden.

Finland is in 2019 door de Verenigde Naties voor het tweede jaar achtereen uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. De mensen zijn hier dan ook kalm en nooit gehaast, zeker buiten de steden. In de dunbevolkte gebieden als Kainuu gaan ze zonder morren naar een afspraak die twee uur rijden kost. Kom je te laat? Dan kwam dat vast en zeker door een rendier op de weg. Alles is hier goed geregeld. Vrouwen werken meestal fulltime en mogen drie jaar zwangerschapsverlof opnemen – waarvan de eerste anderhalf jaar betaald.

De nieuwe vrouwelijke Finse premier Sanna Marin (34) geeft met haar grotendeels vrouwelijke kabinet een voorbeeld aan de rest van de wereld. Ook lanceerde ze onlangs het plan om naar een vierdaagse werkweek van zes uur per dag over te stappen. Marin: ‘Is acht uur echt zaligmakend? Volgens mij verdienen mensen het om tijd door te brengen met hun familie, naasten, vrienden, hobby’s en andere aspecten van het leven, zoals cultuur. Dit kan de volgende stap voor ons zijn in het arbeidsleven.’ Nee, die Finnen, die hebben het helemaal zo slecht nog niet.