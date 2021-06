Pak je koffers maar: geen PCR-test meer nodig voor vakantie naar Spanje

Beetje bij beetje gaat het de goede kant op en zien we licht aan het einde van een (lange) tunnel. Steeds meer mensen worden gevaccineerd, de coronacijfers dalen en langzaam maar zeker gaat de wereld een stukje meer open. Daardoor lijken ook steeds meer maatregelen te vervallen, zo ook de verplichte PCR-test voor een vakantie naar Spanje.

Pak die koffers dus maar!

Doei PCR-test

De verplichte PCR-test wordt vanaf maandag geschrapt, laat het Spaanse ministerie van Volksgezondheid weten. De reden hiervoor is om het toerisme weer wat op gang te krijgen in het land. ‘Elke dag zetten we een nieuwe stap richting normalisatie’, aldus de verantwoordelijke minister Carolina Darias Darias.

Wat heb je wel nodig?

Staat het reisje naar Spanje al gepland? Dan kun je van geluk spreken dat de test is geschrapt. Maar wat heb je dan wel nodig om het land binnen te komen? Dat is een negatieve antigeen, die maximaal 48 uur oud is. Een antigeentest is iets minder gevoelig dan een PCR-test, en je hebt bij deze test al binnen 15 minuten de uitslag. Een bewijs van volledige inenting of van genezing van het coronavirus is ook genoeg.

Goed nieuws voor Spanje dus, maar wel goed om te weten: het land is nog grotendeels in code oranje. Dat betekent dat het wordt afgeraden om hierheen te reizen en alleen te gaan voor noodzakelijke reizen. De Canarische eilanden en de Balearen heeft wel al code geel.

Bron: Linda | Beeld: Getty Images