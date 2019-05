Goed nieuws: deze Britse royal verhuurt zijn kasteel

Altijd al willen slapen in een kasteel? Dan hebben we goed nieuws voor je! Prins Charles heeft een van zijn kastelen omgetoverd tot een Bed & Breakfast. Er hangt alleen wel een duur prijskaartje aan…

De prins van Wales liet zijn Kasteel van Mey aan de kust in het noorden van Schotland gedeeltelijk verbouwen tot een luxe B&B met tien slaapkamers, genaamd Granary Lodge. Je betaalt ongeveer 180 euro voor één nachtje in dit kasteel, maar daar krijg je wel een ontbijtje en een hele grote tuin voor terug.

Kasteel van Mey

Het Kasteel van Mey is beroemd in de Britse koninklijke familie, want het was het favoriete zomeradresje van de overleden moeder van Queen Elizabeth. Haar moeder kreeg de bijnaam ‘de koningin-moeder’ en kocht het Kasteel van Mey in 1952 na de dood van haar man, koning George VI. Later schonk ze het aan haar dochter.

Als een echte royal

Michael Fawcett, de voormalige butler van prins Charles, heeft de leiding gekregen rondom de B&B. Volgens hem kun je hier slapen in zeer comfortabele, romantische slaapkamers in een traditionele koninklijke stijl, zodat je je een echte royal kunt voelen.

Hier kun je foto’s van de B&B bekijken en eventueel een kamer boeken. Veel plezier!

