Zes jaar geleden viel Edith Huntink (37) niet alleen als een blok voor haar Cubaanse geliefde Jesús, maar ook voor de charmante hoofdstad Havana. Ze werkt voor Riksja Travel en schrijft voor haar reisblog Travel Create Repeat.

En toch woon je er niet?

‘Nee, omdat het als buitenlander erg moeilijk is om een verblijfsvisum te krijgen. Mijn vriend is Cubaans – we kennen elkaar al zes jaar, en sinds twee jaar wonen wij samen in Nederland met ons zoontje van negen maanden. We gaan minstens één keer per jaar terug naar Cuba en ondertussen ben ik er dus al negen keer geweest, waarbij ik ook elke keer veel tijd in Havana heb doorgebracht. Het is een heerlijke stad!’

Welke wijken zijn muy genial?

‘In Havana Vieja vind je de typische taferelen van plaza’s met koloniale gebouwen en pastelkleurige gevels en rumoerige straten vol oldtimers. Ik vind dit de leukste wijk om te verblijven als ik in Havana ben en heb hier mijn eigen favoriete casas particulares – een soort Cubaanse bed & breakfasts – waar ik steeds naar terugkeer. Het is ook de meest toeristische wijk. In de aangrenzende wijk Centro zie je veel meer het dagelijkse Cubaanse leven: mannen spelen domino op straat, fietstaxi’s scheuren voorbij en harde reggaetonbeats komen uit open ramen gewaaid. Het is een stuk rauwer maar daardoor wel een stuk ‘echter’.’

Hoe ziet een Cubaans weekend eruit?

‘In Havana is het altijd leuk om een terras te pakken voor een lekkere mojito of piña colada, terwijl er een lokale band op de achtergrond vrolijke son of rumba speelt. Op donderdag tot en met zondag is het bijzonder om ’s avonds naar de Fábrica de Arte Cubano te gaan in de wijk Vedado, het is de hipste uitgaansplek van dit moment. Het is een mix van cultureel centrum, kunstexpositie en nachtclub, die wordt bezocht door zowel jonge Cubanen als westerlingen.’

Edith’s beste tips

Shoppen bij Clandestina: ‘In Cuba zijn niet zo veel winkels te vinden, maar Clandestina is geweldig. Ze hebben een eigen drukkerij en verkopen T-shirts, tassen en posters met bijzondere opdrukken. Een plek waar jonge hippe Cubanen graag komen.’

clandestina.co

Eten bij El Café: ‘De meeste mensen eten ‘s ochtends een ontbijtje in hun Casa Particular, maar als je graag buiten de deur wilt eten, is dit de beste ontbijtspot van Havana. Hier krijg je zelfgebakken brood en de toast met avocado, bacon en ei is geweldig. Plus heerlijke verse smoothies en heel goede koffie. El Café heeft ook vegan opties.’

Calle Amargura 358

Feesten bij El del Frente: ‘Een van de nieuwste rooftopbars in Havana Vieja. Hier komen elke avond een boel mooie mensen bij elkaar, toeristen en Cubanen door elkaar, om te genieten van moderne vibes. De hippe bar zou niet misstaan in menig Zuid-Europese stad! Je kunt er geweldige cocktails bestellen, heerlijk eten zowel voor de lunch als het avondeten, en er is regelmatig sfeervolle livemuziek.’

Calle O’Reilly 303

Tekst: Eva Dusch | Foto’s: Stocksy