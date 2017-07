Hierdoor is het altijd fris in het vliegtuig

Ook al is het buiten dertig graden, in het vliegtuig is het altijd behoorlijk fris. Een vestje of trui is dan ook geen overbodige luxe. Hoe kan dat?

Dat het wat koud heeft niks te maken met een foute afstelling van de temperatuur of om je te pesten, maar is in het belang van je eigen veiligheid. Uit een studio van ASTM International blijkt namelijk dat er meer kans is om flauw te vallen in het vliegtuig.

Klagen

Door een tekort aan zuurstof in combinatie met de luchtdruk in het vliegtuig én warme temperaturen heb je eerder de kans om ineens van je stokje te gaan. Dat hebben luchtvaartmaatschappijen heel begrijpelijk liever niet, waardoor het altijd een beetje frisjes is. Dus de volgende keer dat je klaagt dat je het koud hebt, pak een dekentje en bedenk je: het is voor je eigen bestwil.

Bron Het Nieuwsblad | Beeld Sanoma Beeldbank