Boeken maar: dit zijn de 10 hipste herfstbestemmingen volgens Airbnb

Heb jij geen zin in een Hollandse grijze, grauwe herfst (wie wel)? En heb je ook geen zin in een druk Barcelona (zij ook niet in ons) of voor de hand liggend Parijs? Lees dan snel verder, want dit zijn volgens Airbnb de tien hipste herfstbestemmingen van het najaar van 2019.

10. Obertraun, Oostenrijk

Een dosis natuursnuiven in haar meest pure vorm. In dit centraal gelegen stadje in Oostenrijk vind je alles om de mooie herfst in te duiken. Uitzicht op de Alpen, helder water in Hallstätter See en mooie fiets- en wandelpaden. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 232% gestegen.

9. Pinehurst, North-Carolina, Amerika

Oké oké, we geven toe: het is niet heel dichtbij huis. Máár – insert cliche – dan heb je wel wat. Dit plaatsje staat bekend om haar prestigieuze golfbaan en gelijknamige resort waar onder meer de US Open, Ryder Cup en PGA Championship worden gespeeld. Hier kun je letterlijk in de voetsporen van vele kampioenen treden en je laten inspireren door de frisse wind die er waait. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 243% gestegen.

8. Anderson, South Carolina, Amerika

Nog eentje aan de andere kant van de oceaan: Anderson, gelegen aan het prachtige meer Lake Hartwell. Hier ga je naar toe voor een zacht klimaat, leuke inns (herbergen) en waterplezier. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 247% gestegen.

7. Halle, Duitsland

Typisch Duits, boven op een berg en populair dankzij een van haar beroemdste inwoners: de componist George Frideric Händel. Hou je niet van klassieke muziek? Ook dan kun je in dit knusse stadje uit de voeten: er is een chocoladefabriek, een Gothische kerk en marktjes. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 248% gestegen.

6. Tepoztlán, Mexico

Op zo’n 80 kilometer van Mexico City vind je het kleine, kleurrijke stadje Tepoztlán, dat haar oorsprong diep in de cultuur van de Azteken vindt. Het stadje is het thuis van Aztec Tepozteco pyramide, en de geboorteplaats van Quetzalcoatl, een god van de Azteken.

Kortom, hier waan je je in een andere wereld. Oh, en er is nog een nationaal park in de buurt. Naaah, als dat niet leuk is. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 250% gestegen.

5. Culebra, Puerto Rico

Azuurblauw water, witte stranden en tropische bossen. Naar Culebra ga je om te windsurfen, duiken en te luieren op het strand van Tamarindo Beach. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 250% gestegen.

4. Miguel Hidalgo, Mexico City

Wil jij geen rust, maar prikkels? Ga dan naar Miguel Hidalgo, een van de 16 agglomeraties van Mexico City. Deze ‘wijk’ staat bekend om fine dining, shoppen en mooie woonwijken. Ook zijn er musea én is er een stadspark waar je uren kunt lopen. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 279% gestegen.

3. Beppu, Japan

Japan doen wij het liefste aan wanneer de roze bloesembomen volop bloeien. Maar aangezien dat tevens de duurste tijd van het jaar is, is Beppu tijdens de herfst een goed alternatief. Dit is een gebied met 2.000 natuurlijke hot springs. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 288% gestegen.

2. Beatenberg, Zwitserland

Met het uitzicht over de besneeuwde bergtoppen, de prachtige watervallen en de betoverende wandelpaden waan je je hier continu in een ansichtkaart. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via Airbnb met 312% gestegen.

1. Regina, Canada

Hier vind je Wascana Centre, een van de grootste natuurparken van Noord-Amerika. In vergelijking met vorig jaar zijn de boekingen via AirBNB met 328% gestegen.

Welke bestemming kies jij?

