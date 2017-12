Waarom reizen met locals tof is en hoe je dat doet

Wat is reizen met locals? En wat zijn de voordelen? Duurzame reisorganisatie Better Places vroeg grote reisbloggers naar hun reiservaringen met locals. Reizen met locals blijkt niet alleen goed voor de lokale economie, maar ook nog eens heel erg leuk én makkelijk.

Tekst Suzanne van Duijn | Beeld iStock

Op vakantie je resort niet af komen en geen andere locals ontmoeten dan de ober en het kamermeisje? Die tijden zijn voorbij! Althans, wel als het aan reisorganisatie Better Places ligt. Niet alleen is het zonde om de prachtige natuur en geschiedenis van een land mis te lopen, terwijl je er nota bene toch bent, ook is het een vette kans om op reis de lokale bevolking te leren kennen. Het levert de mooiste ervaringen en herinneringen op én je draagt ermee bij aan de lokale economie. Een win-win!

Waarom is het zo leuk om locals te ontmoeten? Waarom hun economie steunen als je ook thuis al een excursie kunt boeken? En last but not least: hoe kom je in contact met die lokale bewoners? Vier grote reisbloggers leggen het graag aan je uit.

Reizen met locals: wat en waarom

Laura Coolen van reisblog What About Her reist graag met locals omdat ze daarmee iets kan bijdragen. Op reis shopt Laura bijvoorbeeld graag bij lokale markten. ‘Zo weet ik zeker dat ik iets koop dat authentiek is en waarbij het geld daadwerkelijk naar de community gaat,’ zegt ze. Hetzelfde geldt voor restaurantjes, accommodaties en excursies. ‘Ik kies voor lokaal en kleinschalig, zoals homestays, lokale tours en kookcursussen.’

Voor Karlijn Meulmans van Karlijn Travels betekent ‘local reizen’ dat ze zich verdiept in de lokale cultuur en gewoonten, en dat ze de lokale mensen persoonlijk leert kennen. ‘Het zijn vaak de ‘gewone’ dingen in andere landen die voor ons als bezoekers zo bijzonder zijn,’ vertelt Karijn. ‘Het is bijvoorbeeld erg leuk om een fietstocht te maken over het platteland van Tanzania, en dan met locals een bananenbiertje te drinken in de lokale bar. De leeuwen in de Serengeti waren prachtig, maar dat bananenbiertje was net zo bijzonder. Dat soort lokale ervaringen geven me het gevoel dat ik het leven in een land beter leer kennen, buiten de ‘toeristenbubbel’ om. Dat geeft meerwaarde aan mijn reis.’

Lokaal = duurzaam = fijn

Better Places wil zoveel mogelijk positieve impact hebben, zowel voor de lokale bevolking als voor de reiziger. Oprichter Saskia Griep: ‘Wij bieden graag producten aan waar sprake is van een gelijkwaardige uitwisseling. Dus geen bezoeken aan schooltjes of weeshuizen maar bijvoorbeeld een bezoek aan een koffieplantage, waar trotse ondernemers uitleg geven over de producten die ze verbouwen. Op deze manier is reizen duurzaam: zowel de locals als de reizigers blijven het graag doen en dat kán ook doordat ‘local reizen’ de bestemming onaangetast laat. We moeten zuinig zijn op bijzondere culturen en natuur. Ons nageslacht wilt dit ook nog meemaken!’

De nieuwe norm?

‘Voor mij draait reizen met locals om gelijkwaardigheid: voor jou een unieke reis waarin je het land écht leert kennen, voor de lokale bevolking een rechtstreekse bijdrage aan hun familiebedrijf en een investering in een eerlijke, duurzame economie waarmee ze op eigen benen kunnen staan,’ zegt Naline Roodbeen van Stop and Stare. De gloebtrotter kiest daarom bewust niet voor grote hotelketens en massale excursies, wel voor overnachtingen in homestays of kleinschalige lodges en op pad gaan met een lokale gids. ‘De lokale bevolking bezorgt jou je mooiste reisherinneringen, terwijl zij rechtstreeks kunnen profiteren van jouw bezoek. En is dat niet hoe het eigenlijk altijd zou moeten zijn?’

Voor Jessica Lokker van Corners of the World bestaat er geen betere manier om een land te leren kennen dan het contact met de lokale bevolking. ‘Verschillende generaties kunnen je alles vertellen over het verleden, het heden en de toekomst van een land. Zij zijn de beste mogelijkheid om te leren begrijpen hoe het dagelijks leven ergens anders is.’ Die ontmoetingen maken de reizen van Jessica zo bijzonder, en dus staat de Brabantse altijd open voor contact. ‘Daarnaast probeer ik tours zo lokaal mogelijk te organiseren. Zo leer ik mensen kennen én wordt mijn geld op de juiste manier besteed: aan de community daar.’

Hoe kom je met locals in contact?

Je kunt natuurlijk je reisaanbieder vragen om verschillende ontmoetingen met locals op te zetten, maar er zelf op uit gaan is ook een optie. En zijn er een heleboel dingen waar je aan kunt denken. Karlijn komt in contact met locals door in homestays te slapen, kookworkshops te doen, af en toe een lokale gids te huren en excursies naar lokale initiatieven te maken. ‘Denk aan een bezoek aan koffieboeren in Nicaragua, of het bezoeken van een traditioneel dorp in Indonesië.’ Het hoeft zeker niet moeilijk te zijn: een praatje op de markt in Zuidoost-Azië is zo aangeknoopt.

Voor wie toe is aan het volgende level heeft Karlijn ook zeker tips. ‘Op Bali maakte ik een scooterrit met een local. Hij vertelde me alles over zijn leven en dat gaf me beter inzicht in hoe het leven van gewone Balinezen er echt uitziet. Op Flores hadden we een lokale chauffeur en hij nam ons mee naar zijn familie. Allemaal ervaringen die onze reizen heel speciaal maakten, buiten de toeristische highlights om.’

Denk simpel

‘Door mijn werk als tekstschrijver op het gebied van duurzaam reizen en community based tourism kom ik regelmatig in contact met lokale gemeenschappen,’ vertelt Naline. Maar dat kunnen ‘gewone’ reizigers ook! ‘Hoewel veel reizigers denken dat het moeilijk en prijzig is om in contact te komen met de lokale bevolking, zie ik op reis hoe eenvoudig het kan zijn en liggen de mogelijkheden niet zelden letterlijk op straat.’

Jessica komt regelmatig in contact met locals door te reizen met het openbaar vervoer. ‘Treinen en bussen zijn de perfecte plek om gemakkelijk locals te ontmoeten. In sommige landen zit je al snel met twee kinderen en een kip op je schoot en hoewel je daar natuurlijk voor moet openstaan is het ijs op die manier snel gebroken. Onderweg heb je vaak toch niet veel te doen en dan is een praatje met de lokale bevolking een goede manier om je tijd te besteden.’

Tips: hoe kan jij locals ontmoeten op reis?

Karlijn: ‘Eet bij lokale restaurantjes of slaap in een homestay. Probeer tours te boeken die je meer van het lokale leven laten zien, van kookworkshops tot fietstochtjes in minder toeristische gebieden. Huur eens een lokale gids en vraag hem de hemd van het lijf. Leer een paar woordjes in de lokale taal, minimaal ‘hallo’, ‘tot ziens’ en ‘bedankt’. ‘Mooi’ werkt voor mij ook erg goed, bijvoorbeeld als ik foto’s wil maken van mensen. Een complimentje breekt het ijs en mensen vinden het erg leuk als ze in hun eigen taal worden benaderd, hoe basic je zinnetjes ook zijn. De mensen op je reisbestemming zijn vaak net zo nieuwsgierig naar jou als jij naar hen.’

Naline: ‘Kom je aan op een nieuwe plek, verplaats jezelf dan in de locals. Waar zijn zij? Hoe kun je met ze in contact komen op een manier waar zij net zo blij van worden als jij? Dit brengt je gegarandeerd op bijzondere plekken waar je bovendien ook de massa makkelijk ontloopt. Sla de populaire eettentjes uit de reisgidsen over en ga naar de lokale markt. Koop je souvenir in kleine winkeltjes, waar je met een beetje geluk de maker ervan persoonlijk kunt ontmoeten. En soms is een simpel ‘hallo’ in de bus of in het park al genoeg om een bijzondere ontmoeting te triggeren; geen dure excursie die hier aan te pas hoeft te komen!’

Jessica: ‘Bedenk dat een glimlach universeel is en dat je op die manier al gemakkelijk contact kunt maken met mensen. Je kunt ook hulp inschakelen om met de lokale bevolking in contact te komen. Steeds meer reisorganisaties werken samen met lokale gidsen, chauffeurs en andere mensen die activiteiten organiseren. Tot slot probeer ik in mijn accommodaties altijd een praatje te maken met de mensen die daar werken. Zij hebben vaak de beste tips voor de omgeving!’

Dit blog is geschreven door Suzanne van Duijn, werkzaam als pr- en communicatieadviseur voor o.a. Better Places. Kijk voor meer informatie over duurzaam reizen op betterplaces.nl

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.