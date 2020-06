Wat doe je als je dorp stukje bij beetje leegloopt? Cinquefrondi, een gemeente in Zuid-Italië heeft een oplossing. Je kunt er een huis kopen voor amper één euro, op voorwaarde dat je het renoveert.

Cinquefrondi

Eerst maar even over de locatie. Cinquefrondi ligt in de natuurrijke regio Calabrië, in de ‘teen’ van de Italiaanse hak, en op zo’n half uur rijden van de kust. Cinquefrondi ligt dicht bij het Aspromonte National Park en ook handig: de gemeente noemt zichzelf covid-vrij, een belangrijk speerpunt in deze tijden.

Niet alleen is vanwege covid19 het toerisme ingezakt, ook vertrekken steeds meer mensen uit het dorp in de hoop op een beter leven in de stad. Een verschijnsel waar veel Italiaanse dorpen mee moeten dealen.

Operation Beauty

Afijn, om die reden wil burgemeester Michele Conia iets doen tegen de leegstand. Het project heeft zelfs een codenaam gekregen: Operation Beauty. De vele verlaten huizen (‘huisjes’ eigenlijk) worden nu aangeboden voor één euro. De enige voorwaarde: je moet het huis renoveren binnen drie jaar. Anders betaal je een boete van 20.000 euro. ‘Zo zijn we zeker dat een koper het meent. Een renovatie kost tussen de 10.000 en 20.000 euro’, zegt burgemeester Conia tegen nieuwszender CNN. Wie de deal aanvaardt, betaalt elk jaar 250 euro aan verzekeringen tot de werken voltooid zijn. Om Operation Beauty kracht bij te zetten, heeft het dorp recent heel wat piazza’s, fonteinen en een kerk gerestaureerd.

Op dit moment zijn er zo’n twaalf huizen in Cinquefrondi te koop, maar als de vraag hoger blijkt te zijn, kunnen er nog panden aangeboden worden.

Het Italiaanse Dorp: Ollalai

De aanpak is niet uniek in Italië. Andere dorpen met vervallen huizen doen hetzelfde. Twee jaar geleden nog was televisiekijkend Nederland nog in de ban van Het Italiaanse dorp: Ollalai, waarbij vijf stellen de kans kregen om een bouwval voor 1 euro in Sardinië te kopen. De nieuwe eigenaren moesten de huizen opknappen en een idee bedenken om de plaatselijke economie te bevorderen.

Historisch deel

Maar verwacht geen villa’s. De huisjes in Cinquefrondi hebben een oppervlakte tussen de 40 en 50 vierkante meter, sommige hebben een klein balkonnetje met mooi uitzicht. Alle huisjes liggen in het historische deel van het dorp. Voor mensen met twee linkerhanden zijn er ook mogelijkheden: er zijn ook gerenoveerde huizen te koop.

Wie zich wil aanmelden, kan dat doen via protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it.