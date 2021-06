Je kunt vanaf nu als een prinses overnachten in Versailles

Qua vakantie en weekendjes weg hebben we dit jaar wat in te halen. Als je het écht groots aan wil pakken, kun je dat doen met een overnachting in Versailles. Op het domein van het wereldberoemde paleis is een luxe hotel geopend waar de hele wereld al een jaar naar uitkijkt.

Door de pandemie moest de opening van het Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle (even oefenen op de naam) een jaar uitgesteld worden. Het was het wachten waard: het hotel is volledig gerestaureerd in de stijl van de achttiende eeuw. Ooit was het imposante gebouw de uitvalsbasis van de Europese elite. Kunstenaars, ambassadeurs, schrijvers en wetenschappers sliepen hier. Nu kun je je ook als gewone sterveling aan de receptiebalie melden.

Een persoonlijke butler

Hoewel… je moet wel een flinke zak geld meenemen. Een nachtje hier slapen kost namelijk een slordige 1700 euro. Maar: dan krijg je wel exquise eten, privéconcerten en een spa tot je beschikking. Om dit prinselijke avontuur af te maken, staat aan iedere kamerdeur een butler. Daphne Bridgerton zal zich hier in ieder geval enorm thuis voelen.

