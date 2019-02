Een korte trip naar de sneeuw? Dit is het ideale wintersportgebied voor wie geen week op vakantie kan/wil

Hoge bergen, spierwitte landschappen, houten huisjes en natuurlijk après-ski: wie ooit op wintersport is geweest herkent de liefde voor een vakantie in de sneeuw waarschijnlijk. Maar ja, die reis naar de zon lonkt ook, en de vakantiedagen (en het geld) liggen helaas niet voor het oprapen. Hoe zorg je dat je dit jaar tóch naar de sneeuw kunt?

Helaas zijn veel wintersportbestemmingen niet bepaald geschikt voor een korte trip. Met de auto ben je al gauw een dag onderweg, en veel skigebieden liggen ver van het vliegveld. Gelukkig hebben we een bestemming ontdekt waar je prima een (lang) weekend naartoe kunt zonder veel tijd te verliezen aan het reizen. Maak kennis met Stubai.

Direct de piste op

Stubai is een skigebied in het welbekende Tirol in Oostenrijk. Wat deze plek vooral aantrekkelijk maakt voor een korte wintersportvakantie is de ligging: een luttele twintig minuten rijden van vliegveld Innsbruck. Dat betekent dat je in een kleine drie uur (!) na vertrek vanaf Schiphol al met een op de piste kan staan.

Rodelahiti

Er zijn vier skigebieden: Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Serles en Elfer. Hier kun je uiteraard skiën en snowboarden op de 35 pistes, maar ook hiken, langlaufen, paragliden of – en dit is leuker dan het klinkt – rodelen. Stubai heeft elf rodelbanen waar je met een slee vanaf kunt roetsjen. Lachkicks gegarandeerd! Tussendoor kun je je kiekjes binnen no time op Instagram posten, want er is zelfs een Wi-Fi-verbinding in de gondels.

Sneeuw gegarandeerd

Wie gaat skiën in Stubai, kan kiezen uit verschillende dorpjes om te verblijven: Fulpmes, Neustift, Telfes, Mieders en Schönberg. Van deze vijf is Neustift de grootste, en tevens de plaats waar je moet zijn als je meer van de après-ski bent (check dan vooral hotel Mutterberg). Om de sneeuw hoef je je geen zorgen te maken, want die ligt er tussen oktober en juni gegarandeerd; op de Stubaier Gletscher zelfs het hele jaar.

De calorieën aanvullen

Mocht je je zorgen maken hoe je de verbrande calorieën weer kan aanvullen: qua lekkernijen zit je in dit skigebied goed. Bereid je voor op (enorme porties) käsespätzle, wienerschnitzel, goulash, kaiserschmarrn, pannenkoekensoep (!) en een shitload aan Tiroolse knödel. Need we say more?

Neem een kijkje op de website van Stubai als je meer wilt weten óf direct wilt boeken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: TVB Stubai