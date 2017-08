Let me take a selfie: in deze steden worden de meeste selfies gemaakt

Zeker op vakantie strekken we onze arm nog regelmatig uit voor een fotootje. En dat de selfie-hype inderdaad nog niet over is, blijkt wel uit het onderzoek van Time, waarin ze keken naar de steden waar het meeste selfies worden gemaakt.

In de lijst staan ook twee Nederlandse steden.

De lijst werd door Time samengesteld door op Instagram 400.000 selfies te verzamelen. De foto’s met de hashtag #selfie werden opgezocht en door een speciaal ontworpen algoritme kon de plaats bepaald worden.

Lijstje

In Makati City – een stad in de Filipijnen – worden de meeste selfies gemaakt. Per 100.000 inwoners worden er maar liefst 258 zelfportretten gemaakt. Waarom er juist in Makati City zoveel selfies worden gemaakt, is niet duidelijk. De stad staat bekend als het financiële centrum van het land.

Op de tweede plaats staat Manhatten met 202 selfies per 100.00 inwoners. In Miami worden er 155 zelfportretten geschoten per 100.000 inwoners en daarmee staat de stad op de derde plaats.

Hoe kan het ook anders: Amsterdam prijkt ook in de lijst, namelijk op nummer 26 met 64 selfie-makers per 100.000 inwoners. Utrecht staat met 38 selfie-makers per 100.000 inwoners op de zeventigste plaats.

Klik hier om de hele lijst te bekijken.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Time | Beeld Sanoma Beeldbank