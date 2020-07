Op vakantie in eigen land: de leukste strandtenten van Zeeland

Als er een plekje in Nederland is waar je gegarandeerd het echte vakantiegevoel kunt ervaren, dan is het toch wel ons mooie Zeeland. Vanaf het moment dat je de provincie binnenrijdt kruipt het vakantiegevoel vrijwel direct in je lichaam. Daar ontkom je simpelweg niet aan. Airco uit, ramen open. Laat die frisse Zeeuwse lucht maar binnen!

Vijf leuke strandtenten in Zeeland

Je bezoek aan Zeeland gaat natuurlijk gepaard met een lekkere borrel of diner bij een leuk strandpaviljoen. Mosselen, wijn, wit biertjes en zomerse salades. Het hoort er allemaal bij. Of trakteer jezelf op een uitgebreide lunch aan het strand. We hebben vijf leuke strandtenten voor je op een rij gezet.

Strand Loods Tien

Strandtent Loods Tien ligt een stukje ten westen van de populaire badplaats Breskens, in deelgebied Zeeuws Vlaanderen. Hier kun je terecht voor zowel een lekkere lunch als avondeten. Het interieur van Loods Tien zorgt voor een echt vakantiegevoel, zelfs een beetje Ibiza vibes. Gouden tip: garnalenkroketten, pasta scampi + een koud glas witte wijn.

Kon-Tiki Beach

Strandpaviljoen Kon-Tiki Beach ligt op een klein stukje rijden van Vlissingen. Maak een wandeling over de boulevard van Vlissingen, om vervolgens heerlijk te dineren bij Kon-Tiki Beach. Ook hier geldt: je waant je echt even in Ibiza sferen. Een inrichting met frisse kleuren, mooie details en zelfs een palmboom (in groei). Kom je lunchen? Kies dan voor de vega plank en sluit je bezoek nog even in stijl af met een Martini Zen.

Corazon

Strandpaviljoen Corazon is gelegen aan het strand van Noordwelle, ten westen van Renesse. Hier worden onder andere in het weekend heerlijke steenoven pizza’s vers voor je gebakken. Maar ook voor lunch en borrel is de keuze reuze. Lunchtip: de Hollandse garnalen sandwich!

De DAM

Strandrestaurant De Dam is gelegen aan het strand van Vrouwenpolder. Het fijne aan dit plekje is ook dat het strand bij Vrouwenpolder vaak wel wat rustiger is. Zo kun je hier heerlijk de hele dag op het strand liggen en de dag afsluiten bij De Dam. Of tussendoor het terras op voor een lekkere borrel. De tapasplank is een uitstekende keuze!

Pure C

Tot slot de meest exclusieve van de lijst. Heb je iets bijzonders te vieren? Of vind je dat dit bezoek aan Zeeland echt een speciaal diner verdiend? Maak dan een reservering bij het twee-sterrenrestaurant Pure C van topchef Sergio Herman. Het restaurant is gelegen in de duinen bij het strand van Cadzand. Hier draait alles om de beleving. Prachtige kunstwerken worden op je tafel geserveerd, onder leiding van chef-kok Syrco Bakker.

