Diana van der Meer (43) ging voor de liefde naar het Noorse Trondheim. Het plan was om één jaar te blijven, maar inmiddels is ze twintig jaar en drie kinderen verder. Ze werkt als planoloog bij een projectontwikkelaar.

Het is de derde grootste stad van Noorwegen, maar toch is Trondheim niet heel bekend.

Trondheim

‘Naar Nederlandse maatstaven is het geen grote stad, maar het heeft wel het aanbod dat je van een grote stad kunt verwachten. Tegelijkertijd is het klein genoeg om altijd bekenden tegen te komen, en de natuur is dichtbij. Vanuit de meeste woonwijken kun je in de wintermaanden zo op langlaufski’s de bossen in. De enige technische universiteit van Noorwegen is hier gevestigd en de vele studenten maken de stad levendig en internationaal. Het beste van Trondheim is het historische centrum, de prachtige zonsondergangen en de natuur.’

Waarom ben je daar gaan wonen?

‘Ik woon hier al sinds 2000. Ik had toen twee jaar een Noorse vriend en we waren het constant afscheid nemen zat. In eerste instantie kwam ik voor een jaar, maar ik was al snel verkocht. Nu zijn we zeventien jaar getrouwd en hebben drie kinderen, dus die emigratie bleek een goede keuze te zijn.’

Waar hangen de locals uit?

‘Die wonen in de wijken die net buiten het centrum liggen zoals Ila, Møllenberg, Lademoen en Svartlamon. Daar vind je ook de leukste, tikje alternatieve restaurants en bars. Nedre Elvehavn is een voormalige scheepswerf die in de periode 2000-2018 totaal is getransformeerd met woningen, winkels en cafés. Dit is de perfecte plek voor flaneren langs terrasjes, lekker eten en uitgaan.’

Wat is er zoal te doen in Trondheim?

‘In maart ligt hier nog volop sneeuw, maar vanaf april begint de lente in de stad zichtbaar te worden. Het grappige is dat de locals juíst wanneer de lente aanbreekt het liefst de weekenden doorbrengen in de sneeuw en in de bergen. Ik ga in de wintermaanden ook heel graag langlaufen en skiën. Maar als het mooi weer wordt, ben ik daar echt klaar mee. Dan wil ik wandelingen maken langs het fjord, op een terrasje zitten of lekker in de tuin aan de slag. Terwijl mijn Noorse man dan graag nog een laatste keer met zijn ski’s de bergen op (en af) wil.’

‘Het centrum van Trondheim zit vol met leuke designwinkels’

Diana’s beste tips

Shoppen bij Shine: ‘De Franse eigenaresse heeft een heel eigen concept gecreëerd met prachtige kleding, accessoires en beautyproducten. De bediening is gezellig, dus dit is (afgezien van de hoge prijskaartjes) een winkel voor iedereen.’ shineshop.no

Eten bij Hevd: ‘Deze bakkerij is overdag een populaire lunchplek. Niet zo gek, want ze verkopen

en serveren onder andere heerlijk zuurdesembrood gebakken in steenovens. Na vier uur worden de steenovens gebruikt voor het bakken van pizza’s en verandert Hevd in een Italiaans restaurant. Dit restaurant ligt net als Sot & Sabrura aan Torvet, het recentelijk opgeknapte centrale plein van Trondheim.’ hevd.no/no

Uitgaan bij Fire Fine: ‘Deze hippe bar en nachtclub staat zeker in de top tien van meest populaire uitgaansplekken in Trondheim. De leeftijd ligt wat hoger (25+), waardoor er wat ‘ouder’ publiek komt. Je hebt er live muziek, dj-sets en veel knappe koppen. Hier ga je heen om te zien en gezien te worden.’

Kijk je ogen uit bij Ladestien: ‘Lade is een wijk die aan het fjord ligt, en hier verdwijnt de sneeuw altijd het eerst. Vooral in het voorjaar gaan de locals graag wandelen over Ladestien, een acht kilometer lang wandelpad langs het fjord. In de zomer zijn de strandjes langs de route druk bezocht. Je komt onderweg veel gezellige cafeetjes tegen, maar een kleine omweg via Ringve botanische tuinen en het muziekmuseum Ringve is een echte aanrader.’

