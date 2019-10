Stond Maastricht onlangs nog op de twintigste plek voor populairste bestemmingen van 2020 volgens Airbnb, nu komt ook Lonely Planet met haar toplijst. En ook daar prijkt Nederland hoog in de rangschikking.

In de jaarlijkse uitgave van Lonely Planet staat Nederland op de zevende plek in de top 10 beste bestemmingen wereldwijd. Ons kleine kikkerlandje, in de top 10! Wie had dat gedacht (wij niet).

Maar waarom dan, horen we je denken? Volgens de reisgids heeft het alles te maken met 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is klaar voor het vieren van grootse evenementen. Ze noemen een Koningsdag, Bevrijdingsdag, maar ook het Eurovisie Songfestival. Ook tipt Lonely Planet het Nederlandse ‘uitstekende’ treinnetwerk en de 35.000 kilometer aan fietspaden. Nederland heeft immers meer te bieden dan het levendige Amsterdam, zo stellen de experts. Dus waarom niet de hort op, op een duurzame manier? Beste maanden om te reizen? Dat zijn april en mei, met dank aan ons uitgebreide aanbod van feestdagen.

Gelderse plaatsen

En niet alleen Nederland als land, maar ook de stad Arnhem en Nationale Park De Hoge Veluwe behoren volgens de reisgids tot de best plaatsen om volgend jaar te bezoeken. Arnhem dankt haar notering aan ’75 jaar bevrijding’, die ook volgend jaar nog gevierd wordt. De Veluwe wordt onder meer getipt dankzij het Kröller-Möller Museum.

Overige steden

In 2016 stond Rotterdam ook al in de Best in Travel, zoals de lijst van Lonely Planet heet. In de nieuwe lijst zijn naast Rotterdam voor een tweede keer, ook Groningen en Amsterdam genoemd. Volgens de Rotterdamse gemeente leverde de Lonely Planet-notering tien procent meer hotelgasten en bezoekers van attracties en musea op, lezen we op het AD.nl.

Nederland in de Lonely Planet landen-toptien

Naast Nederland worden natuurlijk ook andere landen getipt. Dit zijn de tien beste landen om in 2020 te bezoeken volgens Lonely Planet:

Bhutan Engeland Noord-Macedonië Aruba Szwaziland Costa Rica Nederland Liberia Marokko Uruguay

Bron: Lonely Planet, AD | Beeld: Shutterstock