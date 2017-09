Zo doen ze dat: dit is de nieuwste manier van vliegtuigmaatschappijen om meer geld aan ons te verdienen

Sta jij ook altijd verbaasd hoeveel je uiteindelijk afrekent voor je vliegticket? De prijs is vaak een stuk hoger dan je eerste instantie dacht. Vliegtuigmaatschappijen rekenen altijd extra kosten voor bijvoorbeeld bagage, maar gebruiken steeds vaker een ‘nieuwe melkkoe’: bijbetalen voor goede stoelen. Dat is gebleken uit onderzoek van prijsvergelijkingswebsite Tix.nl onder vijftien populaire vliegmaatschappijen.

‘Voor de reizigers is er totaal geen overzicht. Er zijn honderden verschillende tarieven voor een zitplaats. Die komen boven op de ticketprijs,’ vertelt Esther Gorlee, woordvoerder van Tix.nl, aan De Telegraaf. Door deze regeling kan een gezin zomaar honderd euro meer kwijt zijn wanneer ze naast elkaar willen zitten.

Uit het onderzoek blijkt dat de stoelprijzen heel erg variëren per maatschappij. ‘Een raamplaats of juist bij het gangpad, voor of liever achter in het toestel. Dat varieert van 5 tot 40 euro enkele reis. Maar als je geen plek reserveert, is de kans groot dat je niet naast reisgenoten zit. Of dat je op een krappe middenstoel komt. Je wordt haast gedwongen bij te betalen,’ zegt Gorlee. ‘Wie iets comfortabeler wil zitten, moet bij meer dan 80 procent van de onderzochte vliegmaatschappijen gemiddeld zo’n 25 euro per persoon bijbetalen voor de gewenste plaats. Bijna een kwart rekent ook meer voor raam of gangpad. Soms is een dure reservering zelfs verplicht of is de optie om dat niet te doen onzichtbaar.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron De Telegraaf | Beeld Shutterstock