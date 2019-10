Met de trein naar Wenen? Binnenkort kan het met een directe treinverbinding

Hou je niet van vliegen, maar wel van treinen? Of wil je iets (klimaat-)bewuster met je wanderlust omgaan? Dan hebben we goed nieuws: na Parijs en Berlijn – en Londen in 2020 – krijgt Amsterdam Centraal ook een directe treinverbinding met Wenen.

Oké, die treinverbinding zal er wel pas zijn in 2021, maar toch, het idee van een directe nachttrein van Amsterdam Centraal naar Wenen is best leuk.

Nightjet naar Wenen

Wat zeggen we, nachttrein? We bedoelen natuurlijk een flitsende ‘nightjet’, zoals dat tegenwoordig heet. In een interview met een Weense krant zegt topman Andreas Matthä van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB: ‘We plannen vanaf januari 2020 een Nightjet naar Brussel en werken daar nu met spoed aan. Een nachttreinverbinding naar Amsterdam komt het jaar daarop.’

Ironisch is het wel, want ruim drie jaar geleden vertrok de laatste slaaptrein vanuit Amsterdam naar München en Zürich. Die verbinding werd in december 2016 geschrapt omdat het aantal passagiers dat er gebruik van maakte, terugliep. ÖBB nam de nachttreinen deels over van Deutsche Bahn, maar liet die vertrekken vanuit Düsseldorf. Blijkbaar stijgt de vraag nu weer.

Londen

Eerder werd al bekend dat ook Eurostar druk bezig is met een directe verbinding tussen Amsterdam Centraal en het stadshart van Londen. Mede door de Brexit loopt die verbinding vertraging op. Nu wordt verwacht dat de verbinding medio 2020 up and running is.

