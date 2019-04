Deze zomer geen tijd voor die avontuurlijke reis van drie maanden? Ga op micro-adventure

Het beklimmen van de Mount Everest, duiken tussen de reuzenroggen op Bali, kanoën door Canada of orang-oetangs zoeken op Borneo. Tegenwoordig tel je niet mee als je vakantie niet een groot thrillseeking avontuur is. Maar wat als je geen tijd of geen geld hebt? Dan zijn er de micro-adventures.

Micro-adventures

Routine, rush, ratrace, ben je een beetje millennial dan leef je je leven in de fast lane. De tijd vliegt voorbij en voor je het weet gaat iedereen om je heen op vakantie, maar zit jij vast aan verantwoordelijkheden en verplichtingen. Of je hebt simpelweg geen tijd, geen geld of niet de spullen om in te pakken en weg te wezen. Wil je tussen de bedrijven door toch voor die kick gaan? Dan zijn er micro-adventures.

Micro-adventures zijn kleine avonturen waarbij je relatief dichtbij huis blijft, waarvoor je niet per se veel spullen nodig hebt en waarbij je in korte tijd toch een volledige beleving ervaart. Hier is natuurlijk wel een beetje lef voor nodig: slapen op het strand bij de Haagse duinen, fietsen van Maastricht naar ’s Hertogenbosch, overnachten in een hooizolder op een Drentse boerderij of kamperen in het Limburgse Heuvelland, het zijn allemaal kleine avonturen die voor dezelfde magische kick kunnen zorgen: prachtige uitzichten, avontuurlijke ritjes, of betoverende nachten. Je hoeft dus niet ver weg te zijn om avontuur te beleven.

Vind jij een micro-adventure wel aantrekkelijk klinken? Je hoeft het maar te googlen en je vindt genoeg Nederlandse opties. Veel plezier!