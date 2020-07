Er even helemaal tussenuit: 3x de mooiste wandelingen op de Veluwe

Waar we er normaal gesproken massaal op uit trekken in de zomermaanden, vieren de meesten onder ons dit jaar hun vakantie in eigen land. En met stralend weer voor de boeg én alle mooie plekken die Nederland te bieden heeft, is dat absoluut geen straf. Welke bestemmingen je linea recta op je staycation bucketlist moet zetten? Marlou en Godfried van REiSREPORT gaan je vanaf nu iedere week een handje helpen. Speciaal voor VIVA tippen ze de must go plekken voor een onvergetelijke trip.

Wandelen op de Veluwe

“Zelf wonen we letterlijk om de hoek van het Edese Bos, in het hart van de Veluwe. Dit zijn toch wel de betere plekjes om te wonen als je rust en ruimte om je heen zoekt. Maar gelukkig is Nederland relatief klein, dus kun je ook met gemak voor een dagtripje de Veluwe ontdekken. Voor de ultieme vakantiebeleving boek je natuurlijk een leuk natuurhuisje in de buurt! Wij hebben drie mooie wandelingen in de Veluwe voor je uitgestippeld.”

1. Klompenpad Ede

“Ben je al bekend met het begrip ‘Klompenpaden’? Voor de wandelliefhebber is dit echt een must know. Klompenpaden zijn wandelroutes over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland. Er zijn er meer dan honderd en ze zijn makkelijk bewegwijzerd. Ideaal dus! En nee, klompen hoef je niet verplicht aan te trekken. Maar mocht het geregend hebben, dan is het bij sommige klompenpaden wél handig om regenlaarzen aan te trekken. Je loopt immers niet altijd over verharde paden.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kreelsepad

“Een mooi klompenpad op de Veluwe is het Kreelsepad, waar je door een mooi groot heidegebied wandelt. Een wandeling van veertien kilometer, die je ook kunt verkorten naar 7,8 kilometer. Startpunt van de route: Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a in Ede. Vervolgens volg je de blauw gemarkeerde klompjes op paaltjes. Onderweg kom je langs theeschenkerij Mossel, een leuke plek om te lunchen of even wat te drinken.”

2. Kootwijkerzand

“Een ander prachtig gebied op de Veluwe is het Kootwijkerzand. Een groot stuifzandgebied waar het heerlijk wandelen is. Vanaf de 13,5 meter hoge uitkijktoren heb je een waanzinnig uitzicht over het natuurreservaat. Op dit plekje Nederland heb je ook echt even het idee dat je in het buitenland bent. Staatsbosbeheer heeft hier een korte maar mooie wandeling uitgestippeld van drie kilometer. Startpunt van de route: parkeerplaats Houtvester, van ‘t Hoffweg in Kootwijk. Vanaf hier volg je de oranje markering. In de buurt van Kootwijkerzand vind je radio Kootwijk, leuk om als afsluiter nog langs te gaan!”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

3. Posbank

“Tot slot een hele leuke wandeling rondom de Posbank. De Posbank zelf is een stenen bank op 90 meter boven NAP, waarvandaan je een mooi uitzicht hebt. Bij helder weer heb je zelfs uitzicht tot in Duitsland. Tegelijkertijd staat de Posbank ook voor het heuvelachtige gebied waarin de bank staat. Het is een heerlijk plekje om te wandelen. Natuurmonumenten heeft hier een wandeling van vijf kilometer uitgezet. Startpunt van de route: Bezoekerscentrum Veluwezoom (in Rheden). Vanaf hier volg je de gele schildjes met paarse pijlen.”

Tip

Half augustus staat de heide van de Posbank in bloei en dat betekent… een paarse heide! Een beetje surrealistisch, alsof je in een sprookjespark loopt. Echt een plaatje!

Nieuw reisboek met nog véél meer tips

Iedere week geeft het reisduo Marlou en Godfried van REiSREPORT een leuke tip voor een vakantie in eigen land. Nog veel meer tips lees je in de reeds verschenen reisgids: Nederland – vakantie in eigen land. Een gids vol achtergrondverhalen, wandel- en fietstips en mooie dorpen in twintig schitterende regio’s. Deze reisgids bestel je, inclusief gratis verzending, in de webshop van REiSREPORT.

Lees ook: Zo ga je op staycation langs de wijnvelden in Limburg

Tekst: Marlou en Godfried van REiSREPORT | Beeld: Unsplash