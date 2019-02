Nieuw seizoen ‘Break Free’ in het teken van slachtoffers MH17

View this post on Instagram

Poosje stil gehouden, maar het mag vandaag bekend worden: afgelopen zomer filmden Chris Zegers en ik op de plek van de crash van de MH17, voor het nieuwe seizoen van Break Free. Niet om het drama op te zoeken (want daar gaat Break Free niet over), wel om vast te leggen waar de prachtige levensverhalen van onze hoofdpersonages eindigden. Afgelopen jaar heeft het Break Free-team (samen met nabestaanden) keihard gewerkt aan 5 bijzondere portretten en vanmiddag presenteren we die in Amsterdam aan pers en instanties. Vanaf 7 maart op NPO3.