OMG: Ontsnap aan je eigen ‘dood’ in dit serial killer-hotel

Sinds een aantal jaar zijn escape rooms geliefde uitjes onder groepen vrienden en collega’s. En da’s allemaal hartstikke leuk natuurlijk, een uurtje opgesloten zitten in een bezeten ziekenhuis, beruchte gevangenis of op een verlaten filmset, maar kennen we dat inmiddels niet een beetje? De Britten komen nu met een next level-ervaring: een interactief ‘serial killer-hotel’.

‘Net als vroeger…’

Vanaf 17 april kunnen gasten van het Londense Hollow Hotel ervaren hoe het voelt om slachtoffer te zijn van de Britse seriemoordenaar H.H. Holmes, een ooit echt bestaande psychopaat die in de negentiende eeuw meer dan vierhonderd vrouwen vermoord zou hebben. Holmes bezat een hotel in Chicago, waarin hij allerlei vallen had geïnstalleerd en hotelgasten vermoordde.

Overleef jij de nacht?

Een voormalige koekjesfabriek is uitgerust met labyrinten en valstrikken, en theatergroep DifferenceEngine zorgt voor live ‘vermaak’. Er verschillende kamers waaruit gasten moeten proberen te ontsnappen. Lukt dat niet, dan zul je het hotel nooit meer (nou ja, het blijft natuurlijk een spel) levend verlaten. Gasten krijgen ook de taak om uit te zoeken wie er achter de vreselijke misdaden zit, want dat blijkt – verrassend genoeg – níet Holmes. “Als je luistert naar het gefluister in de kronkelende gangen, dan bestaat de kans dat je je achter elke hoek dieper ingraaft tot je niet meer weg kunt”, klinkt het op de website van het hotel.

Boeken maar!

Heb jij stalen zenuwen en toevallig een tripje Londen op de planning staan? Een overnachting – waarbij je waarschijnlijk geen oog dicht zal doen – kost zo’n vijftig euro. Reserveren kan vanaf nu tot en met juni. Griezelen 2.0, hoor.

Kijk hier voor meer informatie.

Bron Flair | Beeld The Hollow Hotel, Giphy