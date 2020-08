Op vakantie in eigen land: op roadtrip door Zeeland

In landen als Kroatië, Frankrijk en IJsland hebben we prachtige roadtrips uitgestippeld en gereden. Het is stiekem toch wel de ultieme manier om een land goed te leren kennen en het geeft je bovendien enorm veel vrijheid. Lekker met je eigen (huur)auto op stap en overal stoppen (of juist doorrijden) waar je wenst. Maar wat dacht je van een roadtrip in eigen land, bijvoorbeeld door Zeeland?

Je kunt het hele land door tijdens je roadtrip door Nederland, maar het is natuurlijk ook heel leuk om door één provincie te rijden. Zo heb je ook meer tijd en aandacht voor de stadjes en bezienswaardigheden. Voor deze zomer is de provincie Zeeland natuurlijk de ultieme bestemming voor een roadtrip. Zon, zee en strand in het heerlijke Zeeuwse!

Zierikzee, Burgh Haamstede en Nieuw-Haamstede

De roadtrip begint op het meest noordelijke eiland, Schouwen-Duiveland. Hier breng je een bezoek aan de havenstad Zierikzee. Onze lunchtip: Raf’s lunchroom. Next stop: Burgh Haamstede, waar je een mooie wandeling maak bij bosgebied Boswachterij Westerschouwen. Of ga lekker relaxen aan de kust bij Nieuw-Haamstede.

Veere en het Veerse Meer

Een ritje van een half uur brengt je vervolgens bij het prachtige stadje Veere. Slenter door de oude straatjes van de stad en langs de jachthaven. Veere is gelegen aan het Veerse meer. Hier zijn tal van watersportactiviteiten mogelijk, maar het is er ook heerlijk om gewoon op een plaid te gaan liggen en uitgebreid te picknicken.

Oostkapelle en Domburg

De roadtrip gaat verder en brengt je langs Oostkapelle en Domburg. Hier maak je een mooie wandeling rondom Kasteel Westhove, of bij het natuurgebied De Manteling. Hele leuke lunchtip: Het Kaslokaal in Oostkapelle. Domburg is een typische badplaats met een aantal strandpaviljoens, maar ook het dorpje zelf is erg levendig.

Via de kust (Westkapelle en Zoutelande) naar Vlissingen en Middelburg

Volgende stop op het programma: Vlissingen. Maak een lekkere wandeling over de boulevard, ontdek de stad en rijdt vervolgens door naar Middelburg. De hoofdstad van Zeeland en wat ons betreft zeker een van de mooiste stadjes. Bezoek het Zeeuws Museum en drink een kop koffie bij Vriendschap café.

Goes, oesters en Groese Polders

Tijd voor Goes, een ander mooi stadje. Wandel er door de knusse straatjes van het historische centrum. Houd je van oesters? Voeg dan zeker aan je roadtrip Oesterij Yerseke toe. Vervolgens rijd je door naar het strand van Groede (of ergens in de buurt). Ontspannen de dag afsluiten op het strand.

Op het einde van je roadtrip kun je nog een bezoek brengen aan het prachtige plaatsje Sluis, tegen de Belgische grens.

