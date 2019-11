Ben jij dat grijze weer ook zo ontzettend beu? En lijkt een zonnige bestemming als het Braziliaanse hippiedorpje Pipa een onwerkelijke droom, mijlenver weg van de realiteit? Think again, baby. Voor VIVA-lezeressen hebben we een speciale aanbieding. Voor € 699,- vlieg je heen en terug naar Brazilië en verblijf je een week in Pipa!

Hippiedorpje Pipa. Dat klinkt niet alleen leuk, dat is het ook. Je vindt Pipa op ongeveer 80 kilometer onder Natal, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Het kleine dorp wordt gekenmerkt door betoverende stranden omgeven door steile rotshellingen en palmbomen. Niet zo gek dat het rustige vissersdorpje is uitgegroeid tot een populaire badplaats.

Populair bij Brazilianen

Iedereen die in Pipa is geweest, wordt direct verliefd op de relaxte sfeer van dit hippiedorpje aan de helderblauwe zee. Pipa ligt verstopt in een rotsachtige baai en is zeer populair bij de Brazilianen die hier naartoe komen om te genieten van zon, zee, strand en het bruisende nachtleven. De hoofdstraat van het dorpje heeft namelijk veel goede restaurants en leuke bars. ’s Avonds is het een gezellige drukte van jewelste. De gekleurde huisjes en kleine tegels maken het een vriendelijk ogend dorp waar de hippiecultuur nog goed te voelen is. Ben jij klaar voor een vakantie naar Pipa?

Het verblijf in Pousada Morada dos Ventos***

Maak je gebruik van deze fijne, zeg maar gerust ideale, lezersaanbieding, dan verblijf je in het kleinschalige en sfeervolle 3-sterrenaccommodatie Morada dos Ventos, net buiten het centrum van Pipa. Hier zullen de Nederlandse eigenaar en zijn Braziliaanse vrouw zullen je met open armen ontvangen, precies wat je nodig hebt na al die chagrijnige Nederlanders 😉 In de ruime appartementen en aan het verkoelende zwembad kom je volledig tot rust, terwijl je de gezellige drukte gemakkelijk kunt opzoeken. Geniet met volle teugen van een vakantie onder de stralende Braziliaanse zon in de prachtige pousada Morada dos Ventos.

De 16 appartementen van Morada dos Ventos zijn gelegen in de mooie groene tuin. Te midden van de appartementen vind je het verkoelende zwembad, inclusief kindergedeelte. Rondom het zwembad kan je genieten van de stralende zon en gratis gebruikmaken van de matrasjes en parasols. Tegen betaling geniet je in het Pipa Praia à-la-carterestaurant van smakelijke regionale gerechten en een verfrissend drankje koop je in de Maredon bar.

Het appartement

Je verblijft in Morada dos Ventos in een ruim 2-kamerappartement (1-3 personen), voorzien van o.a. een kitchenette incl. koelkast en magnetron, televisie, airconditioning (gratis), kluisje (gratis), wifi (gratis) en een balkon of terras met zitje en hangmat.

Inclusief:

Retourvlucht naar Brazilië met Corendon

7x overnachting in Morada dos Ventos***

Verblijf in een appartement op basis van logies en ontbijt

Exclusief:

Administratiekosten € 25,- (per boeking)

Calamiteitenfonds € 2,50 (per boeking)

Evt. vlucht- of datumtoeslagen

Ruimbagage

Transfers van luchthaven naar hotel en v.v.

Speciaal voor lezeressen van Viva:

1x Gratis a la carte diner in het restaurant inclusief softdrinks en wijn

Prijzen, informatie en reserveren:

Deze lezersaanbieding is te boeken vanaf € 699,-* (met vertrek november 2019 t/m april 2020). Kijk voor alle voorwaarden, prijzen en beschikbaarheid op corendon.nl/viva of bel naar Corendon op 023-751 06 06 o.v.v. ‘VIVA Lezersaanbieding’. De lezersaanbieding is geldig t/m 13 december 2019.

*Getoonde prijzen zijn per persoon, gebaseerd op een 2-persoonsbezetting, op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen. Op deze lezersaanbieding zijn de ANVR-, SGR- & Corendon-voorwaarden van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.