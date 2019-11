De beste tips voor het Braziliaanse hippiedorp Pipa

Heerlijke stranden, een relaxte sfeer, kleurrijke huisjes en een betoverende natuur: voormalig hippiedorp Pipa heeft het allemaal. Hoog tijd voor een bezoekje aan dit Braziliaanse surfparadijs.

Met meer dan driehonderd dagen zon per jaar is Pipa de perfecte winterzonbestemming. Het noordoosten van Brazilië kent amper seizoenen en met ‘winterse’ temperaturen van zo’n 28 graden, vier je hier altijd de zomer. De paradijselijk witte stranden, de ongerepte natuur en het bruisende nachtleven zijn in elk geval hét medicijn tegen een winterdipje. Zodra je je eerste stappen in dit surfdorp hebt gezet, word je op slag verliefd op de sfeervolle kustplaats die wordt omringd door gigantische zandduinen en groene kliffen.

Door de betoverende blauwe zee en de kilometerlange zandstranden, staat Pipa vooral bekend als surfers paradise. Terecht, maar zelfs als je je liever niet op een surfboard waagt, zul je je in het kleurrijke centrum vol winkeltjes, restaurants en leuke bars meer dan prima vermaken. Brazilianen lijken de term tranquilo hoogstpersoonlijk te hebben uitgevonden, waardoor alles in dit voormalige hippieparadijs draait om chillen en surfen.

Doordat Pipa nog niet is overspoeld door toeristen is het authentieke karakter behouden gebleven en kun je nog in alle rust genieten van de vele verlaten baaitjes en stranden. ’s Avonds wordt het in het centrum pas echt gezellig, wanneer de locals zich na een uitgebreide maaltijd en een paar drankjes op de dansvloer wagen. Zodra een bandje het traditionele forró-ritme inzet, kun je echt niet stil in een hoekje blijven staan.

De leukste tips

Eten bij: Creperia Marinas Op Lagoa Guaraíras vind je op een aanlegsteiger de perfecte sunset spot. Kies in dit leuke restaurantje een van de vele heerlijke zoete of hartige crêpes en geniet tussen de locals van het prachtige uitzicht over het meer. Creperiamarinas.com.br

Relaxen bij: Praia do Amor Voor de meer serieuze golven moet je naar het charmante Praia do Amor. Deze plek heeft zijn naam te danken aan de vorm van het strand dat door de flinke golven op een hartje is gaan lijken. Zien? Vanaf plateau Chapadão heb je het perfecte uitzicht over love beach.

Shoppen bij: Shopping Vila Mangueira Loop vooral even de trap op bij Shopping Vila Mangueira. Door de vele lichtjes ziet het er sprookjesachtig uit, maar daarnaast zit dit straatje ook vol met kleine, fotogenieke winkeltjes. Ga bijvoorbeeld eens kijken in het schattige Alta Maré.