Op vakantie in eigen land: drie unieke pop-up campings in Nederland

Het fijne aan een zomer in eigen land is dat je geen eindeloos lange autoritten naar het buitenland hoeft te maken voor een lange vakantie. In Nederland rijd je gewoon een uurtje en kun je daarom ook gerust voor een nachtje of korte weekendtrip het vakantiegevoel ervaren. Echt waar, zelfs twee nachtjes in een heerlijke glamping tent zorgt al voor een fijn ‘even weg’ gevoel. Zolang je ook maar lekker veel buiten kunt zijn. Buiten aan een picknicktafel ontbijten, boekje lezen in het gras en ’s avonds marshmallows eten bij het kampvuur. Voelt als vakantie, toch?

Nederland staat vol met leuke campings, maar door het enorme aanbod is het soms best lastig kiezen. Wij hebben drie tips voor je, pop-up campings (met glamping luxe) in Nederland op bijzondere plekken.

Pop-up camping: East Nomads

Een zomer in Nederland zonder festivals, daar moeten we allemaal even aan wennen. Wat is het dan ook een gek jaar. Iets dat de mannen en vrouwen achter het nieuwe concept East Nomads ook gedacht moeten hebben. Dit team bestaat namelijk uit festivalorganisatoren, die deze zomer hun handen ineengeslagen hebben en in korte tijd een bijzonder tof concept hebben neergezet. Je kunt tot eind september namelijk heerlijk verblijven in een glamping tent op de camping in de Achterhoek. Naast de ronde glamping tent met comfortabel bed staat je eigen privé sanitaire hokje, met toilet, douche en wasbak. Iets wat zeker in deze tijd wel erg fijn is.

Pop-up camping: Castle camping

Slot Doddendael, gevestigd in het stadje Ewijk (net boven Nijmegen) is een prachtig kasteel. Het kasteel doet dienst als evenementenlocatie, waar vooral veel bruiloften plaatsvinden. Omdat we in tijden als deze erg creatief moeten zijn, is het deze zomer mogelijk om luxe te kamperen op het landgoed. En dat is gelukt! Er staan 10 prachtige luxe glampingtenten. Tot en met 31 augustus zijn er verschillende arrangementen te boeken, met o.a. een 3-gangen diner en lekker ontbijt in de brasserie van het landgoed.

Pop-up camping: Koolgeitwolf

Fort bij Abcoude behoort tot de Stelling van Amsterdam, eén van de 20 regio’s uit ons Nederland boek. Forten zijn natuurlijk alleen al heel tof om te bezoeken, laat staan kamperen op een fort! Deze zomer is Fort Abcoude omgetoverd tot idyllische zomercamping. De luxe ervaar je hier zowel door de comfortabel ingerichte tenten, maar ook door de bijzondere omgeving. Op het forteiland ben je namelijk omringd door natuur en erfgoed. Kleinschalig maar fijn, met 6 tenten. Echt een fijne plek voor rustzoekers.

Nieuw reisboek met nog veel meer tips

Nog veel meer tips van het reisduo Marlou en Godfried lees je in de reeds verschenen reisgids: Nederland – vakantie in eigen land. Een gids vol achtergrondverhalen, wandel- en fietstips en mooie dorpen in 20 schitterende regio’s. Deze reisgids bestel je, inclusief gratis verzending, in de webshop van REiSREPORT.

Nog meer reistips van Marlou en Godfried: