Het gaat de laatste tijd gelukkig eindelijk wat beter met de coronacijfers en dat heeft in Nederland voor een versoepelingen hier en daar gezorgd. De terrassen zijn weer (gelukkig) weer open en vanaf 19 mei gaan sportscholen onder andere óók weer open.

En waar we allemaal met smart op zaten te wachten: vanaf vandaag mogen we weer op vakantie naar déze landen.

Reisadviezen Nederland

Vanaf vandaag is vakanties boeken (en op vakantie gaan) weer een stuk makkelijker. Nederland heeft het reisadvies voor een beperkt aantal landen namelijk van code oranje naar code geel of zelfs groen gezet. Met andere woorden: reizen naar deze landen is dus niet meer streng afgeraden en zal dus een stuk makkelijker verlopen – ook met reisverzekeringen. Tot nu toe gold er voor een lange tijd code rood of oranje voor over de hele wereld – voornamelijk noodzakelijke reizen, dus.

Per land beoordelen

En omdat de cijfers dus eindelijk dalen, beoordeelt Nederland reizen naar andere landen vanaf nu weer apart. Hierbij wordt rekening gehouden met of wij Nederlanders überhaupt wel welkom zijn (duh), en of er relatief weinig besmettingen zijn in dat land. Die landen worden vanaf nu dus bestempeld als groen of geel: iedereen mag er weer naartoe, maar er moet natuurlijk wel gelet worden op veiligheidsrisico’s en dergelijke. De coronamaatregelen gelden ook nog gewoon overal.

Positieve reisadviezen

Nu wil je natuurlijk ook graag weten wélke landen je dan eindelijk weer mag bezoeken, dus we houden je niet langer in spanning. Dit is het lijstje met de landen waarvan Nederland nu heeft besloten dat ze veilig genoeg zijn om naartoe te reizen.

Finland – geel

Ierland – geel

Malta – geel

Portugal (inclusief de Azoren en Madeira) – geel

De Noord-Egeïsche eilanden, Zuid-Egeïsche eilanden, Ionische eilanden – geel

De Balearen en Canarische eilanden – geel

Aruba, Curaçao en Sint Maarten – geel

Saba en Sint Eustatius – groen

Rwanda – geel

Thailand – geel

Vakanties boeken

Doordat deze landen weer een positief reisadvies hebben, wordt er verwacht dat er dus ook snel veel vakanties geboekt gaan worden. Niet alleen voor in de zomer, maar ook voor in bijvoorbeeld eind mei en juni al. Als de cijfers blijven dalen, zullen er steeds meer landen ‘open’ gaan, waardoor we stukje bij beetje onze vrijheid weer terugkrijgen. Fingers crossed.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty