De leukste tips in Teheran volgens een local

Els Geerligs (36) is advocaat. Ze woonde twee jaar in Teheran. Daar hield ze een blog bij, Expat in Iran, terwijl ze deze Iraanse stad aan het ontdekken was.

Wat maakt Teheran zo’n bijzondere stad?

‘Het heeft meer dan tien miljoen inwoners. De wegen zijn verstopt en het verkeer is een chaos, wat het niet simpel maakt om je door de stad te bewegen. Des te leuker als je een nieuw pareltje ontdekt, en die heeft Teheran te over. Paleizen, musea en traditionele bazaars, maar ook kunstgaleries en verrassend hippe koffietentjes.’

Hoe ben je er beland?

‘Ik heb van maart 2016 tot januari 2018 in Teheran gewoond. Mijn man werkt voor een groot internationaal commercieel bedrijf dat kansen zag op de Iraanse markt. Maar mede door de Amerikaanse sancties hebben we Iran uiteindelijk eerder dan gepland weer verlaten. Wij woonden in de wijk Farmaniyeh in het noorden, het minst conservatieve deel van Teheran.

’ Hoe zagen je weekenden eruit?

‘We gingen vaak wandelen, struinen door de parken en tuinen en leuke nieuwe cafés en restaurants ontdekken. En in de winter natuurlijk skiën! Het prachtige, behoorlijk grote skigebied Dizin was vanaf ons huis nog geen anderhalf uur rijden. Een oase van rust, schone lucht en vrijheid.’

Els beste tips

Shoppen in Jomeh Bazaar: ‘Je gaat niet naar Iran om westerse producten en modern design op de kop te tikken, zeker niet nu de Amerikaanse sancties hun tol eisen. Maar voor authentieke koopjes is deze markt the place to be. In een enorme overdekte garage brengen handelaars vanuit het hele land elke vrijdag vanaf acht uur ’s ochtends hun voornamelijk tweedehands koopwaar aan de man. Dé plek in de stad voor originele souvenirs. Kom wel op tijd, want het kan claustrofobisch druk worden.’ Jomhouri avenue

Eten bij Restoran Mestoran: ‘Heerlijk lokaal eten zonder dat je meteen aan de standaard kebab zit. De setting is prachtig, de maaltijden zijn kunstwerkjes. Niet goedkoop, maar wel erg lekker en een gegarandeerd puur Iraanse diner-ervaring.’ Vanaf het Niavaranplein naar Niavaranstraat, direct aan je rechterhand

Drinken bij Sam Café: ‘Dit is zó’n leuke plek om mensen te kijken. Met name naar de moderne Noord-Teheraanse vrouwen met hun dikke lagen make-up, zwaar aangezette wenkbrauwen, neuscorrecties en opgepompte lippen. En hun losjes maar o zo zorgvuldig gedrapeerde hoofddoeken waar je de geblondeerde haren onderuit ziet komen. Het populaire café heeft een mooi industrieel interieur, goede koffie en lekkere broodjes. Ideaal voor ontbijt of lunch.’

Sam Center, Fereshtehstraat (1e verdieping)

