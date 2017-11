Rick Brandsteder: ‘Tijdens onze trip ontdekte ik: Ryanne is mijn sister from another mister’

Rick Brandsteder en Ryanne van Dorst: twee personen die je niet zo snel bij elkaar zou zetten. Toch gingen ze samen met elkaar op city trip. Wij spraken Rick over hun reisje.

Wat is Celebrity City Trip precies?

Rick: ‘In het programma nemen twee celebrities – dat vind ik altijd heel fout klinken, maar ja, die naam hebben we – elkaar mee naar een stad waar diegene iets speciaals mee heeft. Het is een combinatie van het ontdekken van een plek en een interviewprogramma. Er is door RTL natuurlijk wel voor gekozen om twee uitersten bij elkaar te zetten.’

Je ging op reis met Ryanne van Dorst. Hoe was dat?

‘Voordat we op pad gingen dacht ik: dit wordt een hele kluif. Ryanne is een aparte vogel. Ze heeft een grote bek en een heel klein hartje. Maar ergens had ik wel gedacht dat wij het heel goed met elkaar zouden kunnen vinden. Dat was niet meteen zo, hoor. Bij Ryanne moet het ijs gebroken worden – en dat is een dikke laag ijs, als in een strenge winter. Maar toen dat eenmaal gebeurd was, had ik er een vriendin bij. Je kunt vreselijk met haar lachen, ze floept eruit wat haar te binnen schiet. Ze is hoe ze is, en geen poespas. We hebben dezelfde humor. Daarnaast hebben we nog twee dingen gemeen: we houden van vrouwen, en van drank. Ryanne is echt mijn sister from another mister en het waren vier hele gezellige dagen.’

Waar zijn jullie naartoe geweest?

‘Ryanne nam mij mee naar Praag en ik haar naar Kopenhagen. Twee van mijn beste vrienden zijn Deens, waardoor ik er al best vaak ben geweest en de stad goed ken. Ik houd van de mentaliteit van de mensen; Denen zijn correct, degelijk en sympathiek. Daarnaast is het er schoon en mooi, goed geregeld en vind ik de strakke architectuur geweldig aan die stad. Het is er misschien wat kouder en zakelijker, maar mensen zijn er ook wel weer coulant en lief. Dat kan ik wel waarderen en dat is misschien ook wel iets waar wij nog wat van kunnen leren. Het is ook vooral de sfeer die ik er fijn vind, ik kan me daar wel echt thuis voelen. Daarnaast is er fantastisch lekker eten, veel vis, en zijn er mooie bezienswaardigheden.’

Hoe beviel Praag?

‘Ik was nog nooit in Praag geweest, op de een of andere manier boek je dat niet zo snel. Maar het is een mooie stad, echt Oostblok met mooie gebouwen en standbeelden. Het is alsof je dertig jaar terug in de tijd gaat. Ryanne heeft me toffe dingen laten zien. Zo zijn we in een macabere kathedraal geweest, en hebben we een bierbad genomen – blijkbaar doen ze dat daar ’s ochtends. Ze zetten een bad onder een tap en laten die lopen. De hop van het bier zou goed zijn voor je huid, maar eigenlijk is het gewoon bier drinken en badderen tegelijk. Het leuke van meegenomen worden naar een stad is dat je erachter komt waar Ryanne zich verwant mee voelt en wat zij mooi vindt. Wat me het meest is opgevallen is het terug in de tijd gaan. Dingen gaan daar nog wat relaxter, terwijl in Nederland iedereen altijd druk is en heel veel moet.’

Wat moet je sowieso doen in Kopenhagen?

‘Eten! Ga vooral naar Sankt Annæ, een mooi en traditioneel restaurant. Je hebt daar heel veel soorten vis, wat ze op smorrebrod – een soort roggebrood – eten. Ook de haring is een aanrader, die zit in een heel lekker sausje. Verder staat in Kopenhagen het pretpark Tivoli. Het park is midden in de stad en heel oud, volgens mij heeft het een van de oudste achtbanen ter wereld. Er zijn restaurants met livemuziek, wat vooral in de zomer met lekker weer heel leuk is. Het standbeeld van de kleine zeemeermin mag je natuurlijk ook niet missen. Dat blijft een apart tafereel: bussen vol met mensen komen naar het beeld en als je ervoor staat denk je: is dit het nou?’

De aflevering met Rick en Ryanne is dinsdag 14 november om 21.30 uur te zien bij RTL 5. Hieronder zie je een voorproefje van de aflevering.

Beeld RTL