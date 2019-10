Op deze 3 plekjes kom je heerlijk tot rust

Soms is het allemaal even te veel en heb je een paar daagjes voor jezelf nodig. Wij hebben de drie beste huisjes voor je verzamelt waar je helemaal zen wordt.

1. Schaapjes tellen

Even back to basic? Dan is Boshuis Friesche Duin in de bossen van Appelscha een goede optie. Fietsend langs dennenbomen en door duinen en heide kom je oog in oog te staan met loslopende schapen. Doe daarna de houtkachel aan in het Scandinavisch aandoende vakantiehuis en relaxen maar.

boshuisfriesland.nl

2. Verboden te stressen

Helemaal tot rust komen doe je bij Slapen in het bos in Apeldoorn. De vele ramen en het mooie interieur van deze B&B zorgen ervoor dat je je één met de natuur voelt en heerlijk kunt relaxen.

slapeninhetbos.nl

3. Stalen zenuwen

Het Stalen Boshuis in Oosterhout is, zoals de naam al doet vermoeden, helemaal van staal gemaakt. En er is meer: een sauna, barbecue, buitendouche en buitenbad. Voeg daar de geluiden uit het bos aan toe en je voelt je helemaal zen worden.

specialvillas.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 42-2019. Deze editie ligt t/m 23 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.