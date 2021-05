In dít sprookjeskasteel kun je overnachten voor maar €33 per nacht

Dit pareltje moesten we gewoon even met jullie delen: het Chinese Jilong Country Club resort. In China kun je op het Wangfeng-meer dit prachtige kleurrijke sprookjeskasteel vinden. En het goede nieuws is dat dit een viersterrenhotel is waar je gewoon kunt overnachten. Do we need to say more?

Wangfeng-meer

Dit prachtige sprookjeskasteel is te vinden in het zuidwesten van China, op een klein eiland aan het Wanfeng-meer. In 2011 werd dit viersterrenhotel opgericht door een lokale inwoner. Hij heeft heel veel geld verdiend aan waterkracht. Een van zijn watercentrales ligt dichtbij het kasteel deze wekt daardoor ook alle elektriciteit op voor het hele kasteel.

Middeleeuwse droom

Dit klinkt als een ultieme Middeleeuwse droom. En velen van ons zullen hier vast en zeker wel een paar nachtjes willen slapen. Er is tijdens de bouw veel aandacht besteed aan details. Zo is er zelfs een brug die het kasteel verbindt met het vasteland. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prachtlocatie. Zou je hier een nachtje willen slapen? Voor één nacht in dit sprookjeskasteel betaal je maar €33 euro!

Kasteel Neuschwanstein

Het Chinese platform ‘Ctrip’ laat weten dat dit prachtige kasteel vaak de Chinese variant van het Neuschwanstein kasteel wordt genoemd. Dit kasteel was de inspiratie voor het Assepoester-kasteel in Disney World. Dit kasteel zal zeker weten voor een onvergetelijke toeristische ervaring zorgen.

Meer zien van dit prachtige resort? Bekijk dan de video hieronder.

