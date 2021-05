Hoe toll: in het Oostenrijkse Tirol is een hotel geopend voor teckels

Iedereen met een hond weet dat met je dier op vakantie gaan bepaald geen sinecure is. Veel hotels zitten namelijk niet te wachten op honden. Hoe anders is dat in het ‘Teckel Hotel’ in Tirol. Daar zijn – zoals de naam al doet vermoeden – teckels juist meer dan welkom.

Het hotel wordt uitgebaat door een Nederlands stel dat ook de trotse eigenaar is van een paar teckels. Zij weten dus als geen ander hoe lastig is het om met een teckel op vakantie te gaan. Ze hebben aan alles gedacht voor de dachshund, zoals de teckel ook wel wordt genoemd.

Eigen zwembad

Van een speelruimte binnen tot een omheinde weide buiten waar de dieren lekker kunnen ravotten. Er is zelfs een zwembad speciaal voor teckels. De hoteleigenaren hebben ook speciaal bergwandelingen uitgestippeld die zijn aangepast op de korte pootjes van de honden.

De hond mag gratis

Zonder hond ben je natuurlijk ook welkom, maar als je naast de teckel nog een andere hond hebt, mag die ook mee. Per persoon betaal je per nacht 62,50 euro. De honden mogen tot twee gratis mee, vanaf de derde hond betaal je een toeslag. En als je ziet wat voor gezellige plaatjes zo’n teckel hotel oplevert, wil je vandaag – met teckel of niet – je koffers nog pakken.

Bron: HLN | Beeld: Getty